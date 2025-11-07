舊振南攜手青年局推產學實習 培育新世代品牌人才
韓團BLACKPINK上月來高雄開唱時品嚐的「舊振南鳳梨酥」掀起熱議，讓這家百年漢餅老店再度站上國際舞台。這不僅是一場美味話題，更展現高雄在地品牌深厚的文化底蘊與創新精神。高雄市政府青年局長林楷軒6日特別前往舊振南漢餅文化館，與總經理李立元座談交流，並訪視參與「大港青年實習媒合計畫」的青年實習生，了解他們的學習成果與職場成長。
↑圖說：舊振南總經理李立元（左二）向青年局長林楷軒（中）介紹品牌歷史與文化創新。（圖片來源：高雄市青年局提供）
林楷軒表示，舊振南作為高雄百年品牌，不僅堅持手作品質，更以融合創新與文化的品牌精神聞名。近期因BLACKPINK成員Rosé品嚐鳳梨酥而登上國際版面，更凸顯品牌兼具傳統底蘊與時代魅力的雙重實力。他指出，舊振南不僅是城市的文化象徵，也積極投入青年人才培育，讓實習生透過導覽、品牌行銷與顧客服務等實務操作，累積專業經驗與文化素養，進而強化職場即戰力，為青年職涯奠定基礎。
↑圖說：青年局長林楷軒（右一）參訪大港實習企業合作夥伴舊振南，並與總經理李立元（左一）、實習生張競文（右二）及劉文怡（左二）合影，進一步瞭解青年在文化產業職場的學習成果與未來規劃。（圖片來源：高雄市青年局提供）
舊振南總經理李立元也分享，企業長期致力於文化教育與人才培育，榮獲《遠見》雜誌第21屆ESG企業永續獎肯定，並與國立高雄餐旅大學合作開設「漢餅技藝與創新課程」、舉辦「漢餅烘焙新星選拔賽」，希望讓青年在文化與產業間跨域成長，為傳統產業注入新思維與創意能量。
參與實習的張競文與劉文怡兩位同學則分享了職場學習心得。張競文表示，第一線服務經驗讓她學會以溝通化解問題、提升顧客體驗；劉文怡則說，經銷實習讓她更理解商品流通與市場營運，體會團隊協作的重要。兩人皆認為，這段實習不僅是學習機會，更是一場探索傳統產業魅力的文化之旅。
↑圖說：林楷軒（右三）與實習生穿上紅色圍裙，於舊振南漢餅文化館裡學習漢餅製作工序，一窺爆紅鳳梨酥背後的迷人魅力。（圖片來源：高雄市青年局提供）
在李立元的陪同下，林楷軒也參觀了舊振南手作鳳梨酥的製程，與實習生輕鬆交流實務經驗與挑戰，現場並一同品嚐BLACKPINK成員Rosé也讚不絕口的鳳梨酥，氣氛熱絡。
青年局補充，「大港青年實習媒合計畫」自開辦以來，已協助超過4,000名青年媒合實習機會，今年截至10月底與219家企業合作，釋出逾2,100個職缺。凡設籍或就學於高雄、年齡介於15至29歲的青年，可至「大港青年實習站」網站查詢職缺，透過實習探索職涯、開啟新世代的成長旅程。
