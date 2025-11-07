舊振南攜手高市府青年局實習計畫 連結產學共育

韓團BLACKPINK上月來高雄開唱特別品嚐的「舊振南鳳梨酥」引發熱議，這家以製作漢餅聞名的百年品牌，不僅深受國際藝人青睞，也持續以文化傳承結合創新精神深耕青年培育；高市府青年局林楷軒局長六日前往舊振南漢餅文化館，與總經理李立元就青年培育進行交流，並訪視參與「大港青年實習媒合計畫」的實習生，關心青年在實習歷程中的學習成果與職場適應情況。(見圖)

青年局今(七)日說明，在訪視實習生的過程中，在李立元總經理的陪同引導下，從手作人氣鳳梨酥的製程開始，以輕鬆互動的方式了解實習生在顧客服務與經銷等職務中的學習歷程與挑戰；會後，也傾聽實習生在職場中的真實感受與成長心得，並與大家一同品嚐近期爆紅、連BLACKPINK成員Rose都讚不絕口的鳳梨酥，現場氣氛熱絡，充分展現品牌在傳統工藝中注入創新的活力。

青年局林楷軒局長表示，作為高雄百年品牌的舊振南，不僅堅持品質，更以深厚的文化底蘊與創新精神聞名，近期因BLACKPINK成員Rose品嚐鳳梨酥而再度躍上國際話題，展現品牌兼具傳統與時代魅力的能量；舊振南在品牌揚名國際的同時，也持續深耕青年人才培育，讓實習生透過導覽解說、品牌行銷與產品體驗等實務歷練，累積專業能力與文化素養，進一步理解企業文化、培養品牌認同感，並在實習結束後轉化為留任動能與職場即戰力。

舊振南總經理李立元指出，企業長年投入文化教育與人才培育，除榮獲第二十一屆《遠見》ESG企業永續獎肯定外，也與國立高雄餐旅大學合作開設「漢餅技藝與創新課程」、舉辦「漢餅烘焙新星選拔賽」，讓青年在文化與產業間跨域成長，進一步提升品牌創新能量與在地連結。

參與實習的張競文同學分享，第一線的實務歷練讓她學會以溝通化解問題、提升顧客體驗；劉文怡同學則提到，經銷實習讓她了解商品流通與市場營運的細節，並體會團隊協作的重要。兩位實習生都說，這段實習經驗不只是學習，更是一場探索傳統產業魅力的旅程，讓她們對品牌文化與職場價值有了更深的體悟與熱情。

青年局補充，「大港青年實習媒合計畫」迄今已協助超過四千名青年獲得實習機會，今年截至十月底與二百一十九家企業合作，釋出逾二千一百個職缺，凡設籍或就學於高雄市、年齡介於十五至二十九歲的青年，皆可透過「大港青年實習站」（https://reurl.cc/8v31Yb）查詢職缺並投遞履歷。相關問題可加入官方LINE（@772gramp）或撥打○七-三三二一○六八分機五一、五二洽詢。