舊校服變身花布耶誕樹 文雅國小用行動實踐減廢助人

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今天是耶誕節，嘉義市文雅國小六年級學生結合課程主題「減廢不浪費」，響應永續發展目標(SDGs)，最近將回收的舊校服重新設計，親手縫製成一棵棵花布耶誕樹，預計將結合義賣活動做公益，讓節慶裝飾成為實踐環保與關懷社會的學習行動。

文雅國小的減廢課程，學生先觀察校服布料紋理與花色，依特性裁剪、縫製、填充與修飾，教師從旁引導，志工媽媽協助操作，陪伴學生完成穿針引線與造型固定等步驟，讓孩子累積實作經驗。

廣告 廣告

指導老師戴淑婷說，課程結合節慶情境、永續議題與家長志工參與，讓學生在實作中學習減少浪費、關懷社會與合作解決問題，將抽象的SDGs概念轉化為具體行動，老師蔡銘澤也表示，學生從不熟悉設計及針線使用，到找到方法做出耶誕樹，令人感動。

學生林哲御分享說，縫製過程中手曾被針刺，仍堅持完成作品，完工時很有成就感，證明孩子也能用行動幫助他人；學生邱梓樂說，親手縫製耶誕樹進行義賣，可幫助他人，「讓世界變得更美好」。

完成的花布耶誕樹造型與色彩各具特色，整齊擺放後彷彿形成一片溫暖的小森林；學生杜薇朵說，雖然製作過程不容易，但想到作品即將義賣、化為實際幫助，覺得心滿意足；學生吳稚宸也說，從一開始不會縫到完成作品，不但有趣，也學會助人；學生林帝頡說，有志工媽媽協助，原本覺得縫製過程很辛苦，變得有信心，順利完成作品。

課程延伸到閱讀思考，學生董柔妍說，閱讀班書「心願奇蹟」，更能理解「兒童幫助兒童」的力量，在義賣時希望向更多人介紹作品背後理念，讓善意持續擴散。

校長黃金木指出，未來將呼應SDG 10(減少不平等)與SDG 11(永續城市與社區)，規畫義賣活動，將所得捐贈慈善團體，讓學生以創意與實踐，將祝福化為溫暖人心的力量。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

