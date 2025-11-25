舊案查不到、醫師本人拒公開可蓋牌！民團轟：「狼醫系統」形同虛設

衛福部性別專區需醫師同意才公開，民團示警法規無力難防狼醫。(圖為情境示意) 圖：Gemin AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 衛福部雖於今年8月建置醫事人員性別事件資訊專區，卻遭踢爆功能「連半套都不到」。不僅僅限查詢去年以後定讞案件，甚至只要涉案醫師不同意公開，民眾就查無資料。今(25)日適逢國際終止婦女受暴日，多個民團聯合示警，現行法規對狼醫毫無強制力，恐讓婦女與兒少暴露在看診高風險中。

醫改會執行長林雅惠直言，對比教師與律師在性平機制的嚴謹度，醫界顯得格外落後，「一件個案都不應該發生」。長期以來民間不斷呼籲應揭露狼醫資訊，但衛福部拖到今年8月才上架專區，成效卻慘不忍睹。林雅惠指出，該系統不僅只公布112年以後司法判決定讞、懲戒確定的案件，過往舊案全數隱形，甚至出現「定讞案漏登」的離譜狀況。更嚴重的是，系統竟然設有「同意條款」，只要醫師本人不同意公開，民眾就完全查詢不到，遑論那些多次更名、更換執業地點的累犯。

現代婦女基金會總督導張妙如指出，據衛福部統計，2020至2024年間醫病性騷擾成立案件共67件；基金會同期亦受理63人次諮詢，並協助11起涉及醫師性侵個案。這些數據顯示，醫療場域因權力不對等與高度隱密性，導致患者更容易遭受侵害，處境弱勢。

而近期醫界性醜聞，包括涉嫌下藥性侵3女的前台大婦產科醫師鄭文芳潛逃出境後遭押返，以及醫師對未成年病患伸狼爪等案件，皆重創醫病信任。台北市醫師職業工會性平主委于政民表示，不只病患受害，醫界內部也存在醫師遭性騷擾的情況。然而狼醫事件爆發後，工會詢問醫院及相關專科醫學會，至今未獲完善回應。于政民呼籲，衛福部應公開透明統計數據，並將性平指標正式納入醫院評鑑。

面對醫界性暴力亂象，現代婦女基金會、台北市醫師職業工會與台灣醫療改革基金會今日聯合疾呼，政府應落實雇主防治責任，要求完整揭露狼醫資訊以保障民眾知情權，並訂定明確的懲戒指引，建立主動通報監督機制，及時並持續處分狼醫，才能真正打造「零容忍」的醫療環境。

