舊棉被丟回收還垃圾？環保局解答：先看體積
隨著2026年農曆春節即將到來，家家戶戶都在準備大掃除，而棉被這類大型用品究竟算回收還是垃圾，總讓人傷透腦筋。新北市環保局就曾解答，棉被屬於「不可回收物」，若體積超過20公升，就可不必裝入專用垃圾袋，直接丟進垃圾車。
棉被、枕頭都要這樣丟
新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」指出，民眾若想要丟掉棉被，一般應使用專用垃圾袋交給垃圾車，如果單一物件大小超過25公升，可免用專用垃圾袋直接丟垃圾車。
此外，枕頭、抱枕、床單均為一般垃圾，也都裝入專用垃圾袋交給垃圾車；絨毛玩具、玩偶同樣是不可回收物品，也應裝入專用袋交給循線垃圾車，若單一物件大小超過25公升，免用專用垃圾袋直接丟入。毛毯也應裁切到70公分X 30公分X 30公分以下，再裝專用垃圾袋丟入垃圾車；至於家具、沙發等巨大垃圾，請於丟出前先與清潔隊約定時間收運。
春節收運與預約時間
台北市環保局也提醒，農曆小年夜、除夕（2月15日）停收大型廢棄物；初一到初三全面停收垃圾、廚餘、資源回收、大型廢棄物；初四到初五恢復收運大型廢棄物；初六 （2月22日）再次全面停收；初七全面收運垃圾、廚餘、資源回收與大型垃圾。台北市環保局提醒，大型廢棄物最晚要在2月13日下午4點30分前完成預約。
估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
挑戰寒流等級！吳德榮揭「最冷時間點」：平地恐跌破5度
冷爆！氣象專家吳德榮指出，周二（6日）強烈大陸冷氣團南下，由於環境逐漸偏乾且伴隨強烈輻射冷卻效應，在周三至周六平地最低溫恐跌破5度大關。民眾需特別留意，這波冷空氣極有機會達到「寒流」標準，成為入冬後最強勁的低溫考驗。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 2
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
東北地區晚間20：58發生有感地震
地牛翻身！今（3）日20：58在東北區域發生有感地震，這起地震的規模和震度，稍後氣象署將有詳細的地震報告。責任編輯／蔡尚晉更多台視新聞網報導墨西哥6.5強震釀2死...民宅、道路多處崩塌 餘震逾500台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流
【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣緯來新聞網 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度
把握好天氣！ 「周三起」入冬最強寒流報到 低溫將跌破5度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5
回溫一天再更冷！「最低8度」連凍5天 輻射冷卻發威全台進冰箱
暖完秒轉冷！中央氣象署預報，明（4）日冷氣團影響減弱，白天高溫回升，下週一（5日）馬上又一波強烈冷氣團來襲，有機率比這波更冷、挑戰寒流，因為清晨輻射冷卻較強，空曠地區如新北、南投、金門等，局部低溫恐來到8至9度，其他地區早晚亦冷，中南部可能也有13度左右低溫；不過目前預報暫為強烈大陸冷氣團，實際降溫幅度仍有待觀察。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
3：52地牛翻身！規模4.4「極淺層地震」 最大震度宜蘭4級、新北3級
今天（4日）凌晨3點52分發生有感地震，根據中央氣象署地震報告指出，這起地震的震央位於北緯24.7度，東經121.76度，即在宜蘭縣政府南方3.4公里 ，位於宜蘭縣五結鄉，芮氏規模4.4，地震深度8.8公里。各地最大震度如下：三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
小心8級強風！「11縣市」黃燈告警 冷到懷疑人生
交通部中央氣象署於4日下午4點27分發佈的陸上強風特報，受到增強的東北風影響，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣、澎湖縣及連江縣等地區，預計將出現平均風速6級以上或陣風8級以上的情況，並已發出黃色燈號警告。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
15縣市發低溫特報！明晨部分地區恐「不到10°C」
【記者黃泓哲／台北報導】中央氣象署今(4)日10時38分發布低溫特報，受輻射冷卻影響，各地清晨氣溫明顯偏低。氣象署提醒，明(5日)清晨到上午，局部地區有出現10°C以下低溫的機率，早出晚歸的民眾一定要做好保暖，避免著涼。壹蘋新聞網 ・ 23 小時前 ・ 5
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣
強烈大陸冷氣團南下全台低溫！一圖看懂7天天氣EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 1
明冷空氣襲「挑戰寒流」！急凍5天低溫探7度 專家示警：3大地區恐更冷
今（4）日強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下一波冷空氣預計明日午後再度南下，強度挑戰「寒流」，且輻射冷卻效應會相當明顯，各地夜晚至清晨將出現7至10度的極端低溫，早出晚歸要注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段
今晨低溫跌破5度！下週「雨+冷」齊發 專家曝最冷時段EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
低溫剩7度！北東、恆春冷雨纏綿最久到週末 山區道路防結冰
另1波強烈大陸冷氣團即將到來，同時有輻射冷卻影響，局部最低溫在下探7度，北部、宜蘭需先注意降溫狀況。另北部、東半部與恆春半島有降雨機率，天氣預計到週末才會好轉。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
今晚有雨「這天起」氣溫驟降冷到週末 恐跌破5度創入冬新低
今日各地預測氣溫如下：北部9至22度、中部8至27度、南部9至28度、東部7至27度。氣象模式顯示，明日白天起天氣逐漸轉晴，強冷空氣接續南下，全台氣溫明顯驟降，越晚越冷。週三（7日）至週六（10日）清晨，強冷空氣持續籠罩，雖整體強度與上一波相近，但在晴朗穩定的條件下，輻...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 1
天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病
生活中心／馬聖傑、嚴凱 台北報導這幾天，民眾外出，明顯感受到溫度真的很低！外出真的包得緊緊緊，但這不是溫度最低的時候。氣象署預估，未來還有更強烈的大陸冷氣團，全台溫度將繼續往下探！有醫師提醒，天氣冷的時候，室內溫度非常重要！因為室內猝死機率比室外高，不僅出門要穿得多一點，在家裡也得做好保暖工作。大鍋冒著熱氣，熱騰騰的米粉湯，各式各樣的黑白切，不管天氣多冷，喝上一口熱湯，真的有夠暖胃。中央氣象署針對18個縣市發布低溫特報，但這幾天還不是最冷的時候，未來一週還有另一波，強烈大陸冷氣團，冷空氣持續南下，全台氣溫會像溜滑梯一樣繼續往下探，民眾外出得包得更緊。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）民眾：「一般年紀大的，應該要洋蔥式的（穿搭）吧，（在家裡的話）我都喝溫開水，那穿襪子還是會穿一些薄薄的外套。」民眾：「洋蔥式穿搭，襪子啊腳踝或是脖子包厚一點，（在家）就穿一個在家裡的大外套，然後穿去床上睡前都喝熱湯。」要對抗低溫，保暖工作真的得做好，消防署從跨年當天統計到1月3號，通報非創傷性到院前心肺功能停止的報案，這四天就有123件，救護案件，雖然不一定跟天氣變冷有關，但民眾還是得多加留意，因為低溫容易誘發心血管疾病發生，特別是清晨5到6點，以及晚上8到9點，是急性心肌梗塞與中風的高風險時段，不僅出門要穿得暖，室內溫度也得注意，最好保持18到20度左右。天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病。（圖／民視新聞）台安醫院心臟內科醫師林謂文：「室內猝死的機率會比室外，還要來得更高，清晨的時候起床的時候，這時候在被窩的溫度，如果是接近30度，可是在臥室可能只有20度，這時候溫差變化劇烈，就有可能產生所謂的，對身體產生一定程度的衝擊，血壓會突然上升，這時候就容易發生一些，心腦血管的意外事件。」溫差變化劇烈，血管收縮、血壓上升，不管一般民眾或是高風險族群，都得特別注意。原文出處：天氣冷吱吱！溫度驟降「室內溫度」更重要 兩時段易誘發心血管疾病 更多民視新聞報導零食藏有「3大傷腎炸彈」 醫囑吃多恐心臟驟停！日知名軟糖公司出護手霜「包裝一模一樣」 台灣遊客誤吃嚇壞：太像了冬季心房顫動進入高峰期 醫解析關鍵對策民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
今晨4.8°C冷爆！明天冷氣團再增強 恐升級寒流
【高沛生／綜合報導】強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻明顯，各地依然偏冷，新竹縣關西測得全台最低溫4.8°C。白天氣溫回升、天氣大致穩定，但日夜溫差大。氣象署提醒，明天起再有一波冷空氣南下，影響時間長，後續不排除升級為寒流，請留意最新預報與低溫、強風警示。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
16縣市低溫特報下探6度！下半天強烈大陸冷氣團南下 各地越晚越冷
[Newtalk新聞] 今（5）日清晨受到輻射冷卻影響，各地依然偏冷。中央氣象署凌晨4點32分針對16縣市發布低溫特報，今日平地最低溫是金門東測站在今天清晨6點9分測得的6.2度；台灣本島平地最低溫則出現在新竹縣關西鎮的「關西工作站」測站，清晨5點44分測得6.5度。 氣象署指出，今日各地日夜溫差大，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷及金門有可能出現10度以下低溫。白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚間氣溫將進一步下降。 天氣方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。空氣品質部分，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級 。 週二受到強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，低溫預測中部以北、宜蘭及金門10至13度，南部、花東及澎湖15至17度，馬祖10至12度；高溫預測北部、宜新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 發起對話