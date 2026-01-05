舊棉被丟回收還垃圾？環保局解答：先看體積

棉被怎麼丟總讓人傷透腦筋。（圖／東森新聞）





隨著2026年農曆春節即將到來，家家戶戶都在準備大掃除，而棉被這類大型用品究竟算回收還是垃圾，總讓人傷透腦筋。新北市環保局就曾解答，棉被屬於「不可回收物」，若體積超過20公升，就可不必裝入專用垃圾袋，直接丟進垃圾車。

棉被、枕頭都要這樣丟

新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」指出，民眾若想要丟掉棉被，一般應使用專用垃圾袋交給垃圾車，如果單一物件大小超過25公升，可免用專用垃圾袋直接丟垃圾車。

此外，枕頭、抱枕、床單均為一般垃圾，也都裝入專用垃圾袋交給垃圾車；絨毛玩具、玩偶同樣是不可回收物品，也應裝入專用袋交給循線垃圾車，若單一物件大小超過25公升，免用專用垃圾袋直接丟入。毛毯也應裁切到70公分X 30公分X 30公分以下，再裝專用垃圾袋丟入垃圾車；至於家具、沙發等巨大垃圾，請於丟出前先與清潔隊約定時間收運。

春節收運與預約時間

台北市環保局也提醒，農曆小年夜、除夕（2月15日）停收大型廢棄物；初一到初三全面停收垃圾、廚餘、資源回收、大型廢棄物；初四到初五恢復收運大型廢棄物；初六 （2月22日）再次全面停收；初七全面收運垃圾、廚餘、資源回收與大型垃圾。台北市環保局提醒，大型廢棄物最晚要在2月13日下午4點30分前完成預約。

台北市民國115年春節清運時間。（圖／東森新聞）

