舊棉被、枕頭丟回收還垃圾 環保局曝正解 一票人做錯

過年大掃除想淘汰舊棉被、枕頭，清掉一些絨毛娃娃，許多民眾都不知道該如何丟棄，因舊衣物可以回收，有些人以為棉被也可以。對此，新北市環保局表示，不要的棉被、枕頭、絨毛玩具皆不可回收，屬於一般垃圾，小於25公升應裝進垃圾專用袋交給循線垃圾車；若單一物件超過25公升，可免用專用垃圾袋，直接丟入垃圾車。

臉書粉專「新北i環保」指出，棉被不可以回收，有些棉被或是毛毯體積比較龐大，很難裝入專用垃圾袋，市民在丟棄前可以評估一下體積，若單一物件大小超過25公升，可免用專用垃圾袋，直接丟入垃圾車；小於25公升則需要裝垃圾專用袋，並交給循線垃圾車。

許多民眾也會趁過年大掃除時淘汰泛黃、扁塌的枕頭，粉專提醒，枕頭是不可回收物品，需要裝垃圾專用袋交給循線垃圾車，若單一物件大小超過25公升，同樣免用專用垃圾袋，直接丟垃圾車。另外，絨毛娃娃也屬於一般垃圾。

環保組織RE-THINK重新思考在《回收大百科》網站表示，由於乾淨的舊衣物可以回收，所以常讓人誤會棉被、枕頭也可以，但目前是沒有在回收的。

《回收大百科》說明，棉被、枕頭主要由棉花和聚酯纖維組成，因為回收價格低、太難處理或太髒等，造成它沒有回收價值。

