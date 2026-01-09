舊棉被、枕頭算垃圾還回收？環保局曝正確丟法 做錯6000元秒進國庫

生活中心／朱祖儀報導

新北市環保局指出棉被不可以回收。（示意圖／資料照）

不少人會趁著農曆新年之前，替家中除舊布新，把不要的物品丟掉，但你知道哪些物品需要回收嗎？新北市環保局曾提醒，大掃除之前要先確認丟掉的物品是否可以回收，像是棉被、枕頭等物都算是一般垃圾，沒辦法回收，若物體體積超過25公升，可直接丟進垃圾車。

新北市環保局曾說，棉被無論大小都是屬於不可回收的物品，若是小於25公升，需要裝進專用垃圾袋，再交給循線垃圾車，但如果部分棉被或毛毯體積過大，單一物件大小超過25公升，可免用專用垃圾袋直接丟垃圾車。

廣告 廣告

除了棉被，同為寢具的枕頭也是無法回收的物品，民眾可將其裝進專用垃圾袋，再交給循線垃圾車。此外，像是床單、娃娃等也都是一般垃圾，民眾可不要丟錯，若被抓到可依違反《廢棄物清理法》，最高可罰6000元。

新北市環保局近來也分享，年前清運的時程表，如有大型家具要清運，記得要在2月6日之前向清潔隊登記，若要預約年後清運，2月7日至2月16日預約者，統一安排在2月20日初四當天起清運。如果丟棄物品中有噴霧瓶或電池等危險物品，應單獨交付給資源回收車，切勿隨意丟進垃圾車，以免發生危險。

更多三立新聞網報導

發熱衣洗錯「保暖力歸零」！UNIQLO公開正確洗法 小心越穿越冷

打趴淡水、九份！「1老街」被封全台最讚 在地人：美食幾乎不踩雷

家裡被丟「會呼吸的石頭」！真面目曝光 專家驚：差點沒命了

小三數學「1897-392」答1500被扣分！老師曝正解 家長吵翻：有瑕疵

