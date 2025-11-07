舊機煥新 遠傳推原廠電池換修優惠

(記者謝政儒綜合報導)隨著手機功能日益強大，消費者對續航力的依賴也與日俱增，一般手機使用兩到三年後，電池續航明顯下降，導致整體效能與使用體驗打折。遠傳針對Apple、三星、OPPO等熱門手機品牌，推出限時原廠電池更換優惠活動，優惠最低5折起，恢復愛機續航力、延長使用壽命，享受如新機般的電力表現與使用體驗。



即日起至11/30，持指定機型到全台遠傳門市送件更換原廠電池即享優惠價。iPhone指定機型現省1,000元，iPhone 12、13全系列電池優惠價1,990元（原價2,990元）；iPhone 14、15全系列2,390元（原價3,390元），超殺價立即舊機重生！此外，遠傳再祭出iPhone 17系列超優惠方案，搭配指定方案最新iPhone 17最低0元起帶走，不論是老客戶續約或是新朋友攜碼都優惠。



三星S系列與A系列電池優惠價為1,190元（原價約1,850元）；摺疊機型需同時更換兩顆電池，優惠價2,380元；Tab A系列平板為1,290 元（原價約2,050元）。OPPO指定機型最高可省超過千元，A系列電池優惠價只要790元（原價約1,800元）；Reno系列則為990元（原價約1,990元）。



除了推出超值電池更換優惠外，遠傳同步加碼多款5G手機購機方案，讓用戶輕鬆升級最新旗艦機種，享受極速5G體驗。申辦遠傳指定5G購機方案，最高現省近5,000元！Samsung Galaxy S25 FE、OPPO Find X9、vivo X300等人氣旗艦機款，搭配指定資費方案皆可0元入手。再享舊換新最高折4,000元、手機保險最高2個月、Spotify首次訂閱免費4個月等多重好康，全面升級你的數位生活。特別推薦最新「演唱會神機」OPPO Find X9 Pro與vivo X300系列，搭載極致長焦遠攝功能，捕捉演唱會精彩瞬間毫不費力，分別享加碼抽OPPO哈蘇專業增距鏡套裝、預購登錄抽vivo蔡司2.35x長焦增距鏡套裝以及宇宙人演唱會門票，讓你用最強裝備，記錄最High時刻。