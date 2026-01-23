舊永瑞珍傳承4代 名人嫁娶最愛

糕餅老店「舊永瑞珍」喜餅的包裝和口味都維持傳統。(張耘書老師提供)

記者翁順利∕台南報導

台南是美食之都，糕餅甜點尤為知名且別具特色，市府觀光旅遊局今年特別規劃「鹹甜引路臺南味」系列報導，介紹台南的糕餅與甜點，二十三日首先介紹老店「舊永瑞珍餅舖」，兼具傳統和創新的滋味和包裝、宣傳，透過網路糕點職人引路，邀請民眾趣遊台南，品嘗專屬的甜醇滋味。

觀光旅遊局林國華局長表示，觀旅局自本月起連載「鹹甜引路臺南味」系列報導，與張耘書老師合作介紹台南的糕餅、甜點以及職人的故事與技藝。過去台南人嫁娶必定分送大餅給親友，數量、斤兩、口味都很講究，「舊永瑞珍餅舖」第一代張炎於日治時期在水仙宮附近的杉行街開設，躲避空襲將餅舖遷移到永福路，戰後，承接紡織巨賈侯雨利嫁女兒的喜餅訂單，賓客們都讚不絕口，因而聲名大噪。

在物資不豐的年代，吃得起瘦肉就算有錢，舊永瑞珍特別將傳統大餅中的肥肉改為瘦肉，魯肉餅成為招牌糕餅，第二代張再興發揚光大，名流政要如許文龍、葉菊蘭嫁女兒都是常客，即使是在西餅崛起的現代，訂單依舊應接不暇。第三代負責人張瑞麟面對目前結婚以及傳統禮餅市場逐年萎縮，積極轉變，推出縮小版糕餅，改良包裝並新增宅配通路，拓展市場。幾年前，第四代張淳安返家協助，建立標準製作流程提升工作效率，精準量化確保糕餅品質的穩定，也調整食材與配方並以冷凍豬油與豬肉製餅，嚴格要求食品安全，父女倆更將店面重新裝潢。

舊永瑞珍除了經典的魯肉餅、蝦米肉餅、烏豆沙餅、鳳梨酥、鴛鴦餅外，近年復刻綠豆糕、鹹糕、口酥餅與麵茶等古早味點心，堅持以好的原料親自炒餡，靠師傅的手感揉製餅皮，再以木模壓製，延續老字號的招牌與餅香。