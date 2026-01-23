舊瓶裝新酒！外媒：格陵蘭協議架構與先前如出一轍

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普在瑞士達沃斯舉行1次閉門會議後，宣佈已與北約秘書長呂特制定格陵蘭未來協議的架構。對此美媒《POLITICO》聲稱，川普此舉是「舊瓶裝新酒」，此協議架構與先前協議幾乎是如出一轍。

根據《POLITICO》報導，關於格陵蘭未來的協議架構內容，主要圍繞著加強北約在格陵蘭的存在和賦予美國對該島部分地區主權的主張展開。2位獲准匿名討論內部磋商的歐洲官員透露，這可能代表之後格陵蘭相關協議的初步輪廓。

但不少歐洲官員和美國盟友質疑，此協議架構與之前相較沒有變化。美國和丹麥過去就已針對陵蘭問題達成協議，例如1項1951年的條約。

1951年的條約允許一些新協議可能包含的內容，包括允許五角大廈在丹麥批准後在格陵蘭建立軍事基地並派遣所需數量的部隊。

曾在拜登政府時期擔任五角大廈北極和全球韌性事務副助理部長的弗格森(Iris Ferguson)表示，該條約賦予美國極大的靈活性，使其能夠確定自身認為必要的安全利益，並有權採取行動。從法律條文上看，美國已擁有相應的權力。

另外川普23日呼籲美國擁有針對格陵蘭的「完全使用權」，且未設定結束日期。但根據北約1955年《駐軍地位協定》，美軍在格陵蘭西北海岸皮圖菲克航太基地(Pittufik Space Base)的合法地位早已確立。該協定允​​許美軍自由進出格陵蘭，即使格陵蘭在法律上並非美國領土。

負責北約與歐洲事務的前五角大廈副助理部長湯森(Jim Townsend)也說「很多事情都不過是舊瓶裝新酒。」

