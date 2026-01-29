舊生肖錢母堆太多 專家揭「2招化解」：千萬別亂丟

家裡堆積太多在廟宇收到的錢母套組該怎麼處理？民俗專家廖大乙表示，建議回歸交還給廟宇，或向神明稟報詢問處理方法，一般來說都建議不要放非當年度生肖錢母。

廖大乙表示，通常都會建議別放非當年度的生肖錢母，除非是像紫南宮這類可以感受聚財賺錢的錢母，那就建議繼續放在家裡的財位，如果不是，建議最好收好，或是回歸交還給原來的廟宇，好讓廟方統一處理，或是請問神明處理方法，記得絕對不可隨意丟棄，因為錢母是神明加持過的東西。

另外，命理專家楊登嵙分享，舊錢母可以放在家中財位、例如房子客廳、神龕上、保險箱上、保險箱內等；如果是工作地點，錢母可放在生財工具上，例如電話、電腦等。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

