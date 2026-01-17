舊疾復發怪調職？台南警告分局長索賠55萬 法官判敗訴

台南地方法院審理一起警員求償案件，法官認定天氣寒冷也可能誘發心血管疾病，難以證明與職務調動存在因果關係，判決警員敗訴。一名自1991年起在台南舊縣區偏郊分局服務的警員，因不滿被調往派出所擔任外勤，以健康權受侵害為由，向分局長及行政組組長求償55萬9910元。

該名警員於2015年執勤時突發腦中風等心血管疾病，之後轉調至勤務指揮中心處理行政工作。（示意圖／unsplash）

該名警員於2015年執勤時突發腦中風等心血管疾病，之後轉調至勤務指揮中心處理行政工作，2021年2月再次調動至行政組。判決書指出，在警界文化中，各分局的勤務中心屬於好缺，主要負責接派報案，而行政組主要負責取締賭博、色情，在偏僻且治安環境單純的地區，工作負擔相對較低。

警員主張工作負荷沉重，曾向局長信箱提出申訴。然而，該偏郊分局因派出所警力不足，部分派出所的警力僅能勉強維持24小時運作。2023年2月，分局將警員從內勤調派至派出所，警員隔日即檢附診斷證明提出申訴但遭駁回。同年3月初，警員因暫時性腦缺血至柳營奇美醫院急診，因此請求醫療費9910元及精神慰撫金55萬元。

分局方面抗辯，職務調動係由人事評議委員會合議投票決議，並非分局長或行政組組長個人決定。會議當時並不知情警員曾有中風病史，且警員到任後並無過勞或超時服勤情形，也沒有規定罹患心血管疾病者只能擔任內勤。分局也指出，警員任職的偏郊分局派出所與舊市區相比輕鬆許多，且部分罹癌的外勤官警仍在外勤單位服務。

台南地方法院審理後認為，警員可正常上下班，偶爾還有加班情形。醫院鑑定結果顯示，曾中風者復發風險本來就較高，加上高血壓患者在天氣寒冷時容易出現血壓波動，病症較難歸因於職務調動因素，因此判決警員敗訴。

