舊疾送精神專科醫院！民宿女管家控：被關「小黑屋」毆打…院方說話了

社會中心／陳弘逸報導

墾丁某民宿工作的女管家，被至屏東某精神專科醫院救治，未料，住院8天家人不僅無法探視，出院後，還指控醫院把人關「小黑屋」毆打。（示意圖／PIXABAY）

屏東某精神專科醫院遭控毆打病患，一名在墾丁某民宿工作的女管家，日前因酒後，尾椎神經舊疾復發被轉至該院救治，未料，住院8天家人不僅無法探視，出院後，還指控醫院把人關「小黑屋」毆打；關於此案，縣府衛生局獲報展開調查，醫院也發聲明駁斥此事，否認有不當行為。

據《自由時報》報導，墾丁某民宿柯姓女管家，10月22日晚間因休假喝醉、尾椎神經舊疾復發到派出所求助，送醫經評估，送往位於新埤鄉的精神專科醫院接受治療，期間家人前往關切，還遭拒絕會客，事後被雇主營救，直到10月29日才出院。

廣告 廣告

柯女出院後，被發現手腳全是瘀傷；她還聲稱，凌晨在黑房內遭毆打。事後，在雇主陪同下，到外縣市驗傷，另對醫院提告妨害自由等罪。

對此，屏東縣衛生局回應，獲報即展開行政調查，經查當事人護送就醫後，是自願同意住院，且親自簽署住院治療同意書，沒啟動強制住院機制，會持續關懷、查明醫院是否違法，並保障病人權益及維護醫療專業。

針對指控，醫院發聲明澄清，柯女所述非事實，且住院期間無施行任何身體約束，藥物也未出現副作用；此外，病房採門禁安全制度，非隔離或監禁，病人可申請陪伴或探視，強調並無不當行為，願配合主管機關釐清事實，也對醫療人員遭不實言論打擊，深感遺憾。

更多三立新聞網報導

誤入歧途當「馬伕」接3少女四處坐檯！他領第一個月薪水…卻要賠8倍

闖軌道遭自強號撞噴…人卡區間車底「臟器外露」慘死！南北雙向一度停駛

家暴尪懷疑妻吸毒、賣淫！新婚1個月把她打到斷牙「冒熊貓眼」狼狽逃家

開車出門「遇意外離奇失蹤」7年找不到！父痛失愛子…悲認兒已死亡

