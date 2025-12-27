舊社國小Maker Fun喜迎26歲生日 高虹安與親師生共享創客樂趣

《圖說》竹市舊社國小27日喜迎建校26週年校慶，市長高虹安專程到校與親師生同樂。（圖／新竹市政府提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】新竹市北區舊社國民小學今（27）日喜迎建校26週年，並盛大舉辦校慶園遊會，以「Maker Fun（舊愛玩創客）」為主題，結合創客教育、科學探究與多元展能活動，內容豐富多元，吸引眾多親師生及社區民眾熱情參與。校慶由學校武術隊與舞蹈團熱鬧揭開序幕，市長高虹安到場與師生及家長一同同樂，校園洋溢著歡笑與創意交織的熱鬧氛圍。

市長高虰安表示，市府團隊持續推動「新竹好學」施政策略，從校園安全、學習環境到課程創新全面著手，致力打造讓孩子安心學習、快樂成長的優質教育環境。市府近3年來持續挹注資源改善舊社國小校園環境，包含禮堂大型集會空間冷氣更新、老舊廁所整修、校園周邊通學步道優化，及孩子們最喜愛的「追風廣場」整建，有效改善過去地面不平與沙塵問題，投入總工程經費逾3,300萬餘元，打造更安全、舒適的學習與運動空間。市府也期盼舊社國小在完善環境與優質教學的基礎上持續茁壯，未來孕育更多具潛力與創造力的新竹市優秀孩子。

舊社國小校長李佳穎指出，學校以「來舊社．學未來—站上自己的舞台，迎向世界的勇氣」為辦學願景，自創校26年來，持續深耕創客與科技教育，並系統性發展體育、藝術、音樂、戲劇及科學競賽團隊。近年來師生在市級及全國各項競賽中屢創佳績，不僅展現學生多元展能的亮眼表現，也充分體現學校長期耕耘所累積的豐碩教育成果。

今日舊社校慶園遊會重頭戲「舊愛玩創課」於各班教室熱鬧展開，全校共設置50個科學遊戲闖關攤位，由各年級班級、幼兒園、家長會及行政團隊共同參與設攤。活動透過動手操作與趣味體驗，引導學生在「玩中學、做中學」的過程中培養創意思考與科學素養。高虹安市長也親自走入教室體驗闖關活動，與學生熱情互動，現場氣氛歡樂熱絡。

教育處指出，市府目前持續推動舊社國小校園環境改善工程，並同步辦理通學步道優化，全面提升校園內外的安全性與學習環境品質。市府也期盼透過課程發展、多元社團經營及校慶等豐富活動，充分展現「新竹好學」的硬實力，讓每一位孩子都能被看見、被肯定，在學習歷程中累積自信、勇敢追夢，迎向更寬廣的未來。

