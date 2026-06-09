雷宏麟

初夏，我獨自坐在風雨剝蝕的老宅舊窗前，目睹著院內一棵棵挺拔、斑駁的榆樹光影，聆聽著樹梢間輕彈琴弦的鳴聲、旋律，高亢激昂地穿透時光的空間、放歌初夏的浪漫與歡快。

我充盈好奇走出屋內，影影綽綽、綠葉芊芊中卻很難發現其廬山真面目。樹梢中卻似乎輕聲傳來絲絲蠕動聲、舞步聲，在一次次撩撥與搜尋中使我越發揭開其真容與謎底。

趨勢在邂逅中明朗。這時一邊樹上一八哥清脆銳耳的啼鳴聲似乎在攪局的同時，惹得樹上那只怯生生、繼續若隱若現、遍體烏黑、六爪蠕動、彳亍在枝葉間的原本金蟬，不一會兒，動靜相間中邊歌邊動、邊唱邊歡的歌聲流動，一鳴驚人地恰被發現與奇遇。我揣摩著、思慮著，也許這一鳴，是其問世以來“驚天動地”第一首歌，也許是其不鳴則已、鳴而不休的“最強音”。

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蟬鳴如歌既是初夏的韻味，也是多情的旋律。久之，這安然於樹梢金蟬，突然間像盛夏老手，毫無畏懼、不改面色地時鳴時停，始終不受鳥鳴、世間喧囂與雜訊局限。有時，還疑似東張西望窺視煙火人間般停下腳步醉於世間繁華，忘卻蟬鳴嫋繞。於是，我目睹它淘氣、頑皮的模樣，學起小時候常常持一個酒瓶蓋、拿一個寸長的釘子，不停讓釘與蓋彼此摩擦，欲喚醒、刺激蟬鳴之聲，啟動其繼續樹梢放歌的興趣與趣味。真的，上當後的蟬鳴聲又將賡續那歌聲“嘹亮”一幕。

詩人使蟬鳴滋養內心。虞世南在描寫夏日《蟬》鳴聲時寫道：“垂緌飲清露，流響出疏桐。居高聲自遠，非是籍秋風。”這些穿越歲月流年，歷經百般煎熬，方才走出洞穴、脫穎而出、棲息在高高樹梢的金蟬，讓幾多欲望者急不可待地填補味蕾。尤其蟬鳴輕柔、時而放歌、時而

緘默的一幕。其敞亮的蟬鳴、動靜的融合，並非憑藉秋風的力量聲名傳播，而是其內在的強大與支撐，“品行與內涵”體現。

“賽事”中讀懂友誼第一。我默默站在樹下，望樹梢、聞蟬鳴，慢慢浮現少年時夜摸爬叉、晝捉知了，學會友誼第一的有趣往事。初夏一天夜晚，繼我和夥伴借月光，進樹叢、刨洞穴（小小）、摸爬叉後，翌日一大早，待各自捕捉十餘只時，便即刻回家亮出“強勢”金蟬，向對方挑釁、宣戰、對打，直至一方被“摔倒”在地為輸。為贏得對方，爭“哥位”（哥的地位），各自蹲在地上嘴裏不地停辯駁著、沾著泥的手指不停晃動、不一會兒說話聲小了、家人端來的飯都涼了，不依不饒陣勢拉開了。這時，一位家人巧合路過，隨即讓博弈的一對金蟬適時分離，和藹地教我們要“友誼第一，博弈其次”似懂非懂的暖心話。我們各自抿著嘴，心結得以慢慢散來。

斯時，當我回神再搜索那金蟬時，卻無影蹤。我匆忙繞至樹後依舊遊目無果，便快速地“翻看”每枚綠色樹葉。哦，原來它躲避葉下、規避“追捕”、鑲嵌樹梢、隱憂那段少年捕捉、博弈經歷重演。

實際在一生中，從少年到成名所演繹的精彩高光時刻，恰似“人生第一鳴”，真正伴隨著人生之強大、走進事業與社會大眾視野的則是歆慕的不變主題，釋放光華。

每年初夏，金蟬的精彩呈現和永不落幕夏季激情，讓燥熱的心歸於平靜。其餘韻悠長之歌聲，盡顯老家舊窗拉長的再記憶，更加銘記於心。此時，我望著舊窗和耳聞蟬鳴傳達的動聽歌聲，那不正是我們這些熱愛生活的人，對新生的追求、憧憬、歡歌，讓生活更有溫度嗎？