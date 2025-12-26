舊腳踝傷害引半身疼痛 中醫針灸徒手矯正見成效

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣一名30多歲男子多年來飽受右背、腰、臀及小腿後側疼痛困擾，嚴重時甚至無法走路。經員榮醫院中醫部呂彥璋醫師診治後，發現源自國小時期的右腳踝舊傷，透過針灸與徒手矯正治療，男子終於能正常走路、跑步。

舊腳踝多年後連動全身疼痛，彰化30歲男子靠中醫針灸與徒手矯正重拾步伐。（員榮醫院提供）

這名患者數年來疼痛範圍從右背延伸至腰、髖部、腿部與小腿後側，運動能力大受影響，最近連日常走路也感到困難。深入詢問病史後，他回想起國小時曾嚴重扭傷右腳踝，雖然當時沒有骨折，但腫脹明顯。這個舊傷似乎痊癒，卻逐漸引發右腳問題，進而延伸至腰與背部。

呂彥璋醫師指出，腳踝扭傷之所以影響全身，是因腳踝與小腿的力量與臀部、骨盆密切相關。腳踝受傷後，小腿力量下降，臀部發力會受到連動影響；腳扭傷時脛骨旋轉，也會牽動股四頭肌，而股四頭肌又是穩定骨盆的重要支撐。

「腳踝舊傷造成骨盆輕微旋轉、偏移，一旦骨盆不再維持中立位置，上半身動力鏈也會受到影響。」呂醫師說，上背與胸椎周圍肌群被拉向不對稱方向，日常發力時右側背部肌肉必須承受更大負荷，因此疼痛容易反覆發生。

治療上，呂彥璋先從胸椎、肋骨與上背旋轉開始調整，再處理腰椎、骨盆與髖關節，最後順著動力鏈方向矯正腿部與腳踝位置。他結合針灸太沖、陽陵、華陀夾脊等穴位，並徒手整復足踝、小腿、骨盆、腰與背部，使錯位部位逐漸回到順暢的力線。

此外，患者在家也持續進行特定訓練，包括半深蹲搭配踮腳，訓練腳踝與臀部協同發力；以及輕鬆慢跑，透過左右腿交替力量交換訓練骨盆協調度。

經過數月循序漸進治療與居家訓練，他的背痛、腰痛、髖部疼痛及小腿不適大幅改善，終於擺脫多年困擾。

呂彥璋醫師提醒，身體是連動的，一個看似小的舊傷若未妥善處理，可能造成更大問題。臨床上，許多患者因胸椎、腰椎或腳踝舊傷留下後遺症，透過中醫針灸與徒手矯正，仍可改善疼痛與活動功能。