舊蘇花公路和仁至大清水路段廢止 通車路線如何演變？

行政院12日公告，依據《公路法》第4條調整台3線、台4線、台9線及台9丁線等路段，其中台9丁線和仁至大清水段64.262K至69.119K約5公里路段遭廢止，但因已有台9線，因此交通上不受影響。

解編路段範圍在哪？

本次廢止路段包含太魯閣國家公園「和仁界碑」，以及清水斷崖北觀景點等，眺望清水斷崖的熱門觀景點如「小清水觀景台」及「崇德休憩區」等，則不在此次解編路段範圍之內；至於需垂降才能抵達的「象鼻隧道」，則位於解編路段以北、更早之前廢棄路段。

紅色路段為遭廢止路段

為什麼要解編該處台9丁線路段？

公路局指出，本次解編的台9丁線和仁至大清水路段，在2024年的0403地震中受損，路段旁的「右岸山」東側山體多次發生大規模崩塌阻礙交通，初估該路段需25億以上修復經費，但修復可能性不大且危險性高，後續也會因海岸侵蝕而難以藉由人力工程維持，因此決議廢止。

以空拍檢視該路段，也可發現該路段在0403地震後有多處嚴重崩塌。

從蘇花到蘇花改 通車路線如何演變？

根據中研院地理資訊科學研究專題中心，蘇花公路前身為日治時期1932年開闢的「臨海道路」，戰後改稱「蘇花公路」或「花宜公路」，在1980年台鐵北迴線開通前，為連接蘇澳至花蓮的唯一道路「北路」，當時路面尚未拓寬仍採單向通車，直到1990年蘇花公路才正式雙向通車。其中崇德至和平間的20公里，即為全線最驚險的「清水斷崖」路段。

1993年蘇花公路和仁至大清水路段（圖／農業部農村水保署）

蘇花公路在過去常因天災導致路段坍方，交通部雖曾提出「蘇花高」構想，但因諸多爭議而暫停實施。現今的「蘇花改」則是自2011年起動工，三段工程分別在2018年至2020年間通車。蘇花改通車成為台9線正線後，部分舊台9線（包含此次解編之和仁至大清水段舊路）因此改稱台9丁線。未來「蘇花安」也將有部分路段涵蓋台9線（新路）的和仁至大清水路段。

蘇花安和仁-崇德段（圖／台9線蘇花公路安全提升計畫）

