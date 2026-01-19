舊蘇花公路「最美路段」廢線 公路局：經評估難修復

0403強震後，對蘇花公路清水斷崖路段造成嚴重威脅，尤其在舊台9丁線的64公里到69公里處，也就是和仁到大清水路段更為嚴重，不時的落石坍方，經評估已無修復可能性。

交通部公路總局東分局分局長林文雄說明，「這個要搶救它相當的困難，而且危險度相當高，所以經過評估以後，花費的經費從一初期概估是25億以上，加上台9丁這個路段，其實海岸侵蝕的嚴重性，大概也沒有辦法用所謂人力工程的方式來保護它。」

公路局強調，新的蘇花改隧道既快速又安全，但這段有著最美公路之稱的道路遭廢除，對花蓮許多民眾和從事觀光的業者來說，都感到非常不捨。

花蓮縣政府觀光旅遊處長余明勳回應，「我們希望未來能夠有一些配套措施，比如說能夠做一些路段的管制、以及開放透過步道的方式，透過自行車的方式或透過健行的方式，都能夠一樣有機會讓世界所有遊客，能夠欣賞到最美的海岸線。」

至於在地和平村的民眾則是認為影響不大，但因沿線道路每天都還在施工，不時會有交通管制，只希望能夠維持安全順暢。