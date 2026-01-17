舊蘇花最美路段廢線 3景點此生不復見

舊蘇花公路和仁至大清水路段（台9丁64K至69K）沿邊坡緊臨太平洋，景色優美，但在強震後崩塌，交通多次阻斷，行政院日前正式公告廢線，這段「蘇花最美路段」將走入歷史。（公路邦協會常務理事邱正智提供）

記者王誌成∕台北報導

舊蘇花公路和仁至大清水路段（台九丁六十四Ｋ至六十九Ｋ）沿著邊坡緊臨太平洋，景色優美，但０四０三強震後邊坡崩塌，多次阻斷交通，經評估修復可能性不大，行政院日前公告廢線，這段「最美公路」走入歷史。

臉書公路社團「公路邦」管理員邱正智指出，這段路的三個景點將不再可見，包括太魯閣國家公園界碑、和仁臨海短隧道及屏風岩。

邱正智表示，自二０二四年花蓮０四０三大地震後，該路段的山體不穩，經常有土石滑落，公路局最初嘗試搶通，但因多次颱風損壞，最終決定放棄修復，將路段解除編號，還給自然。

據公路局東區養護工程分局南澳工務段長劉錦龍受訪表示，０四０三地震造成舊蘇花公路和仁至大清水路段邊坡出現石溝，經空拍確認約在海拔八百至一千公尺以上。

劉錦龍說，災後又歷經颱風、豪雨沖刷，造成崩塌範圍擴大，甚至把明隧道埋住，因落石來源在一千公尺以上邊坡，下面清完，上面又崩下來，「落石一直清不完」。

經公路局評估，舊蘇花公路和仁至大清水路段就算持續清理，也很難從源頭根治，且替代道路蘇花改仁水隧道可通行所有車種及行人，因此提報中央建議廢線，日前行政院已公告正式廢線，待收到公文後，會封路、更改交通標誌。

劉錦龍說，舊蘇花公路和仁至大清水公路段，災害路段還有林業保育署、台鐵公司的工程人員持續進行邊坡整治，確保鐵路正常通行，呼籲一般用路人避免闖入。

當地的秀林鄉和平村長董蓮怡說，早年邊坡還穩定，從花蓮返家時只要天氣好，也會停下來看風景，這段確實是連當地人都看不膩的美景，不過近幾年常發生落石，非必要經過都會快速通行，後改走蘇花改隧道。