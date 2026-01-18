舊蘇花最美路段走入歷史 和仁至大清水廢線

生活中心／趙永博 花蓮報導

被譽為「最美公路」的舊蘇花和仁至大清水路段，緊貼太平洋海岸線，是環島必訪景點。但0403強震後，公路局評估很難修復，因此行政院公告此路段從此封閉，沿路的三大景點也走入歷史。但秀林鄉和平村居民擔心，未來只剩蘇花改一條路，一旦有狀況，就沒有替代道路可走。

行駛在海岸線上，邊開車邊欣賞垂直斷崖，遼闊蔚藍海景，這裡是舊蘇花公路，緊貼卡那岡斷崖和太平洋，有全台最美公路之稱。

但日前行政院宣布解編，台9丁線64到69公里處，和仁到大清水臨海路段全面封閉，路段內三大景點，太魯閣國家公園界碑、和仁臨海短隧道、屏風岩，也將走入歷史。

駕駛羅先生：「比較安全吧，比較不會坍方。」

花蓮民眾張先生：「它是有歷史保存的價值，交通安全的狀況下，勢必要封只是時間早晚。」





舊蘇花64至69K路段經過0403強震後，路況柔腸寸斷。（圖／花蓮隊長提供）





長期處在"不斷坍、不斷修"的美麗路段，0403強震又給了重重一擊。公路局評估，就算初期投入25億，也無法確保安全，因此未來不再修復、回歸自然。

聲源：公路總局東分局分局長林文雄：「高位邊坡，大概超過1000公尺以上，5到6條的石溝啦，這個路基缺口，岩盤已經都到太平洋到海灘，0403以後，到現在都還沒有被開放過，搶救是相當困難。」

1932年通車的舊蘇花，不只是欣賞美景之路，更是花蓮北邊秀林鄉民往返花蓮市區的重要道路。





秀林鄉和平村村長擔心，一旦蘇花改有狀況，民眾會沒有替代道路可走。（圖／民視新聞）





花蓮秀林鄉和平村村長董蓮怡：「花蓮採買看病，就學什麼的，不能說沒影響，真的蘇花改有緊急狀況，我們至少還有一條路，是可以往花蓮的，雖然這條路也是非常的危險。」

領隊導遊花蓮隊長：「蘇花安它通過環評了以後，就開始要去施作，仁水隧道會留著，會另外再打一個隧道出來，但在完工之前，那如果仁水隧道出問題的時候，勢必這個路就斷掉了，沒有路可以走。」

過去，有舊蘇花和蘇花改，兩條路可走，如今只剩一條公路。在新的"蘇花安"完成前，一旦蘇花改有狀況，民眾可能面臨沒替代道路可走的情況。

