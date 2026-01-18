舊蘇花「最美公路」掰掰 3處絕美景點走入歷史

行政院公告舊蘇花公路和仁至大清水路段廢線，要將「最美公路」還給大自然。（圖／翻攝自YT＠花蓮隊長）





舊蘇花公路和仁至大清水路段，前年受到0403地震影響，頻繁有落石掉落阻斷交通，經評估後修復可能性不大，因此行政院公告廢線，要將「最美公路」還給大自然，民眾不能再進入。一旦廢線後，沿途知名景點像是屏風岩、太魯閣國家公園界碑，也再也無法探訪，讓不少民眾感到可惜。

緊臨太平洋的舊蘇花公路，讓人心曠神怡，從空拍鏡頭看，海天一線景色優美，但和仁至大清水路段，因為受到0403強震影響，邊坡崩塌多次阻斷交通，經評估後修復可能性不大，因此行政院近日公告廢線，這段「最美公路」將走入歷史。

因為上邊坡高位邊坡，大概超過1000公尺以上，有五到六條的石溝，加上還有一處的路基缺口，那個路基的岩盤，已經都到太平洋到海灘了，那個要搶救相對是困難。

雖然現在民眾多走蘇花改，快又安全，舊的蘇花公路成了替代道路，但現在一旦關閉道路，沿線三大景點將成絕響，像是可以眺望和仁海灣的熱門打卡點、太魯閣國家公園界碑，再往南走，蘇花路廊唯一一座從日據時代使用至今的和仁臨海短隧道，還有卡那岡斷崖路段上知名景點屏風岩，都再也去不了，絕美景色未來再難看的見。

後續花費的經費，從初期概估是25億以上，其實應該遠超過這個金額。

由於海岸侵蝕嚴重，人力工程的方式，也再也無法維護。

花蓮居民張先生：「它（舊蘇花）是有歷史保存價值，但是如果站在安全，交通安全的狀況下，勢必要封只是時間早晚。我們可以比對像太魯閣國家公園裡面的一些步道，在修復之後養護之後，在安全情況下開放，我覺得可以用這種方法。」

這段承載世代記憶的山海公路，走入歷史，但有當地民眾擔心，過去仁水隧道維修時，仍可改走舊路，如今廢線後少了替代方案，未來若遇突發事故，恐衝擊地方通行，是否真要將舊蘇花封存，應該還要多方再做研議。

