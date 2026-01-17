舊蘇花「最美海岸線」不敵震災 和仁至大清水段正式廢線

舊蘇花公路台九丁線67.4K，高處眺望和清隧道。（圖／公路邦協會常務理事邱正智）

舊蘇花公路和仁至大清水路段，因強震後邊坡崩塌，交通已難以復原。圖為67.7K處明隧道。（圖／公路邦協會常務理事邱正智）

被譽為「最美公路」的舊蘇花公路和仁至大清水路段，緊貼太平洋岸線，過去是不少駕駛與單車族的私房景點，不過在0403強震重創後，邊坡安全亮起紅燈。行政院日前正式公告，台9丁線64K至69K路段走入歷史，未來將全面封閉。

公路局東區養護工程分局南澳工務段指出，強震後該路段山壁出現大面積裂溝，經空拍與現勘研判，落石源頭位於海拔約800至1000公尺以上的高陡邊坡，已非一般清理工程可處理的範圍。

南澳工務段長劉錦龍表示，災後曾多次派員進場搶修，但隨後接連遭逢颱風與豪雨，鬆動岩層持續崩落，災情不斷擴大，甚至連明隧道都遭土石掩埋，「下面剛清完，上面馬上又掉」，修復幾乎成了無止盡的循環。

公路局評估後認為，即便投入大量人力與經費，也難以從根本解決邊坡不穩問題，加上蘇花改仁水隧道已可提供全車種通行功能，因此提報中央建議廢線，獲行政院核定。後續待正式公文到位後，將進行封路及交通標誌調整。

劉錦龍也提醒，目前該路段仍有林業保育署及台鐵相關工程人員進行邊坡防護作業，以確保鐵路行車安全，呼籲民眾切勿擅自闖入，以免發生危險。

舊蘇花公路和仁至大清水路段（台9丁64K至69K），沿線風景絕美，但因地震後交通狀況風險高，即將封路。（圖／公路邦協會常務理事邱正智）

消息傳出後，在地與外地用路人紛紛在社群平台表達不捨，有人直言「只要天氣好一定走這段」，也有網友感嘆，和仁臨海短隧道、屏風岩等經典景色，未來恐怕只能留在記憶與照片中。

秀林鄉和平村村長董蓮怡回憶，早年邊坡尚稱穩定時，從花蓮返家途中，只要時間允許，總會停下來看看海景，不過近幾年落石頻繁，居民多半改走蘇花改隧道，舊路僅在必要時才通行。

對於廢線後的交通因應，董蓮怡也提出隱憂。她指出，過去仁水隧道若遇到維修或管制，尚可改走舊蘇花公路，如今替代方案消失，未來一旦隧道發生事故，對地方通行衝擊恐更直接，建議相關單位務必提前與地方溝通，讓居民能及早調整行程與生活安排。

