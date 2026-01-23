舊蘭陽大橋文資身分廢止引爭議

文化人士前往宜蘭縣府訴求不要拆除蘭陽舊橋。（記者張正量攝）

記者張正量∕宜蘭報導

宜蘭縣政府日前以舊橋耐洪能力不足為由，廢止舊蘭陽大橋與蘭陽溪舊鐵路橋的歷史建築身分，舊橋也面臨拆除爭議。多個文化團體二十三日於縣府大門抗議表示，將赴總統府陳情，要求恢復舊橋文化資產身分。

陳情發起人林正芳表示，宜蘭長年自許為「文化立縣」，文化人士強調從未反對新橋建設，相信新、舊橋共存在現今工程技術下並非難事。宜蘭羅東社區大學講師陳財發則以「雞蛋對抗高牆」形容民間推動文化保存的艱難處境，認為不應因建設需求，輕易解除文化資產身分，並指出河川疏濬才是防洪根本解方，而非單純拆除舊橋。

提報舊橋為歷史建築的大二結文教基金會執行長吳鴻銘指出，蘭陽舊橋不僅見證宜蘭交通發展歷程，更承載二結居民世代生活記憶，一旦解除文資身分，民間將失去與公部門監督與溝通的重要制度管道。

對此，宜蘭縣政府文化局副局長郭香蘭回應，公路局及臺鐵公司申請廢止舊橋文資身分，縣府均依《文化資產保存法》及相關法令，循法定程序審議辦理。文化局希望創造雙贏，在守護民眾情感記憶與歷史意義的同時，也能確保人民生命財產安全，已要求相關單位於規劃設計階段研議兼顧保存與安全的可行方案， 縣府也將持續參與討論，廣納各界聲音。