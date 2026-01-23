舊蘭陽大橋文資身分遭廢止 宜縣35文化團體、1351人連署向總統陳情

宜蘭縣文化協會等團體數十人，今天到宜蘭縣政府表達立場，指控縣府廢止舊蘭陽大橋文資身分違法。(記者游明金攝)

〔記者游明金／宜蘭報導〕配合蘭陽大橋改建，宜蘭縣文化局廢止舊蘭陽鐵、公路橋文資身分，面臨拆除危機，引起文化團體反彈；他們強調不反對新橋建設，但舊橋文資身分必須保存，共創文化與防洪雙贏。宜蘭縣文化協會等團體同時發起連署，共有35團體與個人1351人連署，將向總統府寄送陳情書，要求恢復舊橋文資身份。

宜蘭縣文化協會等團體數十人，今天到宜蘭縣政府表達立場，指控縣府廢止舊蘭陽大橋文資身分違法；封閉中的舊蘭陽大橋，為跨越宜蘭縣蘭陽溪橋面分離、橋墩共構的鐵、公路橋梁，分別完工於1934年及1935年。隨著新橋完成，公路橋1991年停用，鐵路橋2006年停用迄今。

陳情發起人宜蘭縣文化協會顧問林正芳說，舊蘭陽大橋是宜蘭地區最早的現代化大型橋梁迄今90年，也是全縣唯一的「鐵公路共構橋梁」，長期肩負串聯溪南、溪北的重要交通功能，對宜蘭經濟、教育與商業發展具有關鍵歷史意義，基於其歷史價值，宜蘭縣政府分別於2002年及2006年公告指定為縣定歷史建築。

林正芳批評，這2座橋樑竟在2025年5月遭宜蘭縣文化資產審議委員會決議廢止文資身分，程序倉促且爭議重大，文化部隨即以正式函文，指宜蘭縣政府及交通部公路局在相關程序上存在瑕疵，未依法進行必要的專業評估，但縣府仍執意推動解除文資與拆除作業，形同漠視法定文化資產保護機制。

「雞蛋對抗高牆！」同為陳情發起人的宜蘭、羅東社大講師陳財發說，這次活動要對歷史有交代，文化工作者多是弱勢團體，就像雞蛋對抗高牆，他們就像一簍的雞蛋，想要為宜蘭的鄉土文化作一些比較有意義工作。

他強調，這次陳情有3個重要意義，1、文資身分的確立；文化資產不應為了特定建設(如橋樑新建)而隨意廢除。2、新舊共存的可能性；以現代科技，新建橋樑與保留舊有歷史建物是可以並存的。3治水思維的轉向；提醒政府單位，解決淹水問題的根本在於疏濬，而非一味加高河堤。

文化界也提出「文化保存與防洪治理雙贏方案」的3點主張，包括1、由中央主導，組成獨立專業團隊，重新進行水理、水文與通洪能力評估。2、結合疏浚工程與生態設計，營造淺灘、濕地等多功能河川空間。3、暫緩拆除作業，補正文化資產審議程序瑕疵，公開透明辦理專業審議與聽證，保障社會參與與訴願權利。

舊蘭陽大橋被廢止文資身分，文化團體呼喊搶救，並寄連署書向總統陳情。(記者游明金攝)

