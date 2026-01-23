舊蘭陽鐵公路橋文資身分遭廢 文化團體向總統府陳情

高喊口號要搶救舊蘭陽鐵公路橋，因為該橋去年5月經公路局申請，縣政府進一步廢止其歷史建築文資身分。文化團體23日到縣政府向總統府陳情，他們認為舊橋文資身分被廢止，縣政府就失去監督公路局保存舊橋方案的身分和權力。

宜蘭縣文化協會顧問林正芳表示，「我們集結在這裡最重要的目的，是跟縣政府清楚說明，你們違法了。」

文化部針對此案近期也發文，表示縣政府文化局的廢止程序違法，除申請文件不完備，廢止理由也不符《文資法》，喪失歷史建築價值的規定，且專業審認能力有問題，委員沒有專業的結構技師。

文化部文資局古蹟聚會組專門委員游英俊說明，「文資廢止理由一定是喪失歷史建築的價值的時候才可以廢止，但宜蘭縣政府當時的廢止理由，是因為它提到是因為公共安全的問題。」

宜蘭縣文化局副局長郭香蘭回應，「一開始啟動這個案子全部都是依照文化資產保存法的相關的程序。」

縣政府文化局則表示，全案依合法程序廢止，具完備跟完整性，會持續跟文化部溝通，盡早完成備查作業，後續也會監督公路局的保存方案。

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮呼籲，「過去宜蘭縣政府這2個廢止的公告，希望可以把它撤銷。」

針對此案，宜蘭縣環境保護聯盟已提出行政訴訟， 希望縣政府撤銷廢止程序；公路局則發新聞稿回應，舊蘭陽大橋有危害公共安全之虞，管理機關亦已無法維護改善，其繼續保存反不符公眾利益，未來拆除舊橋將保留第一跨橋墩及堤上平台，以期文化保存與橋梁及河防安全能兼顧，並共創雙贏局面。