舊行充別丟抽屜！回收送200元購物金 換購再贈衛生紙

許多民眾買了新的行動電源後，就將舊的行動電源放在家中閒置，傑昇通信推出「回收行動電源活動」，只要將任一行動電源拿到門市回收，就可以拿到200元購物金。

傑昇通信表示，本活動自2026年1月21日起於全台門市實施，民眾可攜帶任一顆舊行動電源至門市回收，不限品牌、型號、購買通路與使用狀況，經門市人員確認後即可完成回收並獲得200元配件購物金，需於當次消費折抵，且須購買單價300元以上之指定配件商品，消費商品再送出一串衛生紙。

傑昇通信表示，行動電源多採用鋰聚合物電池，屬高能量密度產品，若因老化、過充或高溫導致內部化學反應，可能產生氣體使外殼鼓起。一旦混入一般垃圾，在垃圾車壓縮過程中，電池結構可能遭破壞而引發短路、起火甚至爆炸，不僅造成財損，更可能威脅人員生命安全。

專家也建議，若行動電源出現外殼膨脹、充電時異常發燙、蓄電力明顯下降，或充電接孔接觸不良等情形，應立即停止使用。這類產品不宜自行拆解或丟棄，應交由具備合規流程的回收管道處理，才能確保安全與環保。

曾推「換購折400」還可換超商商品券

去年11月，環保局與神腦國際公司推出「行動回收，為地球充電！」活動，民眾可拿舊行動電源到神腦國際門市購買新的行動電源，即可折駕400源，回收2顆廢行動電源則可以獲得超商711的商品卡50元1張，不過此活動已於去年11月30日結束。

