舊行動電源可換配件購物金！傑昇通信回收活動 消費再送衛生紙

全台最大連鎖通訊門市：傑昇通信推出全新回收活動「來傑昇，讓舊行動電源翻身」，鼓勵民眾攜帶舊行動電源到全台傑昇通信門市回收，不論品牌或大小，都能立刻獲得200元配件購物金，現場消費再送一串六包的傑納瑞衛生紙，不僅確保居家安全，還能帶走實用的日常物資，實現環保與省錢的雙贏局面。

說起行動電源的演進，從 2001 年拉斯維加斯電子展上那個用兩節 AA電池拼湊出的簡陋原型，到如今動輒支援百瓦快充、外型輕薄如名片的科技結晶，這20幾年間的差異可謂天壤之別。

傑昇通信指出，早期的行動電源笨重且電量有限，起初設計僅是為了應急，現在，這些舊行動電源的鋰電池老化、膨脹甚至漏液，其實都是電池老化的警訊，放在家裡簡直就像放了一顆未爆彈，隨時可能從蓄電工具轉變為安全隱患。

傑昇通信回顧過去幾年的活動歷程，發現台灣消費者的熱情與惜物精神超乎預期，去年相繼推出「全心挺你做公益」，到讓廢紙變黃金的「過期折價券起死回生」活動後，累積超過萬人參與，這種共鳴不僅讓原本失效的彩券、過期無法使用的折價券發揮最後價值，也體現品牌對環境友善與顧客需求的細膩觀察。

為延續活動精神，傑昇因此推出「來傑昇，讓舊行動電源翻身」，目標是激勵民眾清理抽屜裡的隱患，同時讓環保回收不再只是口號，而是化作實際的購物折扣。

即日起，回收的舊行動電源無品牌與型號限制，只要外殼完整、沒有漏液或破裂導致危險，前往傑昇通信全台任一門市，即可立即兌換200元配件購物金回饋，可用於購買300元以上配件折抵，像是防摔手機殼、充電線或是螢幕保護貼等（不含手機、門號或其他服務），讓你舊的去、新的來。

但每顆行動電源僅能兌換一次，不得累積或與其他優惠併用，而且現場消費還可加碼獲贈「傑納瑞衛生紙一串」（共6包），將舊行動電源轉化為實質優惠，同時減輕更換配件的負擔，推廣環保回收意識。

