舊行動電源回收現賺400元 2顆再加碼 活動最後4天

行動電源平均使用壽命約2至4年，若出現膨脹、破損、發燙等狀況，即使未滿2年，也應立即停止使用並更換。台北市環保局表示，11月30日前拿不要的行動電源，到台北市21家神腦國際門市及2家神腦APPLE授權維修中心回收，購買指定行動電源可折扣400元；回收2顆行動電源再送7-Eleven商品券。

新北市環保局曾在臉書粉專「新北i環保」發文指出，一旦行動電源出現膨脹、過熱，甚至充不了電，就應該換掉了；行動電源屬於廢乾電池，應單獨回收處理，千萬不能丟進垃圾車，若受到擠壓或摩擦，容易產生爆炸危險。

台北市環保局表示，11月1日至11月30日止，民眾只要攜帶1顆廢行動電源，至北市21家神腦國際門市及2家神腦Apple授權維修中心進行回收，可享購買指定行動電源每顆折扣400元優惠，最多可選購4顆；回收2顆廢行動電源，還可再獲得統一超商商品卡50元1張。

一名網友昨天帶著不要的行動電源到神腦國際門市回收，並在Threads發文表示，拿2顆舊的行動電源就能換7-Eleven商品卡50元，不過各門市貨量不一，建議民眾可以先致電門市確認庫存，以免白跑一趟。

其他網友驚呼，「現在才看到，昨天已經回收4顆了」、「拿到超商回收，一顆只折抵3元」、「太慢看到了」。

