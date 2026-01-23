舊行動電源回收「每顆拿200購物金＋衛生紙」！4徵兆立即停用

這幾年頻頻傳出舊行動電源起火的事件，北捷23日稱，為了公共安全，將正式公告，宣導進入捷運系統勿使用行動電源充電。傑昇通信近日表示，啟動「來傑昇讓舊行動電源價值翻身」活動，回收民眾手上的舊電源，除了送200元配件購物金，現場消費再加碼衛生紙。

傑昇通信指出，隨著3C產品普及，幾乎每個民眾都有好幾顆行動電源。然而經過長時間使用後，總會碰上老化、損壞甚至電池膨脹等等問題。一般人也會擔心隨意丟棄會導致垃圾車起火或傷及清潔隊員，但在不知道該如何正確回收的情況下，只能被迫將廢棄行動電源放在家中。

廣告 廣告

該公司表示，即日起全台門市同步啟動「來傑昇讓舊行動電源價值翻身」活動，無論手上的行動電源是壞的、舊的，還是已經膨脹變形，只要帶到傑昇通信門市，不但能安全回收，額外再送200元配件購物金，現場消費再加碼送一串6包衛生紙！

傑昇通信解釋，行動電源一般內部使用的是鋰聚合物電池，這是一種能量密度極高的材質，一旦行動電源因為老化、過充、高溫或受潮時，內部的電解液會分解產生氣體，導致外殼鼓起，膨脹的情況。

該公司也提醒，行動電源出現以下4徵兆，就該立即停止充電跟使用：

1.外殼膨脹：這是最明顯的警訊，代表內部氣體堆積，結構已經損壞。

2.異常發燙：充電或放電時溫度異常升高。

3.蓄電力極差：充飽電卻充不到手機的一半電量。

4.接孔接觸不良：需要特定角度才能充電，容易引發短路火花。

更多中時新聞網報導

學測國綜試卷1.3萬字 學生哀號

鄭伊健拍台劇 工時短超享受

洪詩照顧失智公公：愛屋及烏