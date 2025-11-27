舊行動電源換400元「最後倒數4天」 亂丟6000元恐飛了





許多民眾家中閒置或壞損的行動電源，千萬別亂丟，當心丟錯「6000元恐飛了」！台北市環保局表示，依據《廢棄物清理法》，行動電源不可丟入一般垃圾車或隨意棄置，違者最高可處6000元罰鍰。日前台北市環保局與神腦國際合作推出的「行動回收，為地球充電！」限時回收行動電源活動進入最後倒數4天，僅至11月30日止，家中有廢棄行動電源的民眾千萬別錯過！

台北市環保局指出，行動電源多採用鋰電池構造，若隨意丟棄，不僅可能導致膨脹、漏液、短路，更可能引發火災與環境污染，因此不能當作一般垃圾丟棄，依《廢棄物清理法》規定，行動電源必須交由資源回收車或合法回收據點處理，包括量販店、超市（如全聯、家樂福）、各大便利商店（7-11、全家、OK）及屈臣氏、康是美等通路，不能隨便丟進垃圾車或任意丟棄，否則最高將面臨6000元罰鍰。

為此，台北市環保局與神腦國際公司攜手推動「行動回收，為地球充電！」行動電源回收活動。活動期間，民眾只需攜帶廢行動電源至台北市21家神腦國際門市及2家Apple授權維修中心回收，即可享有多項優惠，包括加入會員獲得50元神腦幣，以及購買指定行動電源每顆折抵400元、最多可選購4顆，最高直接現省1600元。此外，凡回收2顆廢行動電源，還可再獲得50元統一超商商品卡，每人限領100元，數量有限送完為止，至11月30日止。

環保局強調，廢行動電源可交給資源回收車或量販店業、超級市場業（如全聯、家樂福等）、連鎖便利商店業（如7-11、OK、全家等）、連鎖清潔及化妝品零售業（如屈臣氏、康是美等）等回收點，不可隨意棄置或丟入垃圾車，讓行動電源獲得妥善回收再利用，落實循環經濟精神，守護生活環境。希望藉由「回收換好禮」的誘因，讓民眾在享優惠的同時，養成正確回收習慣，共同降低廢棄行動電源造成的環境與安全風險。活動僅剩4天，呼籲民眾把握機會，將家中閒置或老舊行動電源妥善回收，為環境永續盡一份心力。

▼台北市環保局與神腦國際公司攜手推動「行動回收，為地球充電！」行動電源回收活動。（圖／翻攝台北市環保局官網）

（封面示意圖／翻攝Pixabay）

