舊衣回收不是什麼都能丟！貼身衣物丟錯恐挨罰6千

換季或過年大掃除時，許多民眾會整理出一袋袋不再穿著的衣物，順手投入路邊的舊衣回收箱，希望能讓物資循環再利用。不過新北市環保局與環境部提醒，舊衣回收箱的設立目的在於促進「可再穿著衣物」的流通，並非所有布製品或衣物都適合回收，若分類錯誤，反而會造成後端處理上的困擾。

不少人好奇，仍算新穎、甚至未曾穿過的內衣褲或襪子是否可以回收。對此，環保局給出明確答案：不行。由於涉及衛生問題，內衣、內褲、襪子、泳衣及睡衣等貼身衣物，一律被視為不可回收項目，即使外觀良好也不能投入舊衣回收箱。這類物品無須特殊處理，只要裝入一般垃圾袋，新北市則需使用專用垃圾袋，交由循線垃圾車清運即可。

真正符合舊衣回收資格的，僅限於乾淨、完整且仍具穿著功能的衣物，例如一般外衣、褲子或洋裝。環保局指出，只要是可以直接穿在身上的衣服，清洗整理後即可投入經核准設置的舊衣回收箱，或轉贈給慈善團體，讓資源能被真正需要的人再次使用。

然而許多民眾仍常誤以為「只要是布做的」都能回收，導致大量不符規定的物品被丟入舊衣回收箱。實際上，棉被、枕頭、床單、窗簾、地毯、坐墊、毛巾、浴巾，以及帽子、皮包、鞋子、皮帶、絨毛玩偶、毛線等，都不屬於舊衣回收範圍，必須作為一般垃圾處理，體積過大的物品則應另行聯繫清潔單位清運。

環保局強調，判斷原則其實相當簡單，除了衣服與褲子之外，其餘物品都不應投入舊衣回收箱。若民眾手中有狀況良好、仍可使用的鞋子、包包或玩具，建議主動聯繫慈善團體或育幼院捐贈，避免錯置回收管道。

新北市環保局也提醒，若未依規定進行回收分類，或將不可回收物品投入舊衣回收箱，將可依《廢棄物清理法》第12條規定，處以新台幣1200元至6000元罰鍰。正確分類不僅能減輕清潔與分類人員的負擔，也能讓舊衣回收真正發揮資源再利用的初衷。

