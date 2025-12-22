舊衣回收黑心產業鏈！二手衣成「全新品」 陸直播主靠這招月入數百萬

央視追蹤發現倉庫內堆滿舊衣物，空氣中瀰漫著腐朽和霉味。（圖／CCTV-2）

銅板價就能在大陸電商平台買到全新衣服的背後，實際上隱藏著一條複雜的舊衣產業鏈。大陸電商直播間中，許多直播主以極低價格兜售所謂的「全新衣服」和「名牌出清品」，但這些商品多數來源於愛心回收箱中的二手衣物。這些衣物並非如宣傳所稱送往需要幫助的地區，而是被運送至倉庫，經過簡單處理後，透過電商平台和直播間轉售，形成一個龐大的黑心產業，不僅欺騙了捐贈者的善意，更對消費者的健康構成潛在風險。

央視追蹤發現倉庫內堆滿舊衣物，空氣中瀰漫著腐朽和霉味。（圖／CCTV-2）

大陸電商直播間的主播們經常以極低的價格吸引消費者，有的衣服只要2元人民幣（約台幣9元），開衫僅需4元人民幣（約台幣18元）。這些主播聲稱這是消費者的幸運，能以如此低價購買到優質商品。然而，實際上這些所謂的「全新衣服」大多是回收的舊衣，許多衣物領口和腋下已經泛黃，甚至還殘留著前一位使用者的粉底痕跡。

大陸央視記者進行追蹤調查，將定位追蹤器分別裝入衣物和鞋子，投入鐵嶺市不同區域的兩個舊衣回收箱。幾天後，追蹤器的訊號開始移動，衣物被送往一處玉米倉庫。倉庫內部堆滿了舊衣物，空氣中瀰漫著腐朽和霉味。倉庫管理員表示，每天都有多輛卡車運送這些衣物到倉庫。

更令人震驚的是，衣久再生資源公司老闆坦承，這些投入回收箱的衣物根本不會送往宣稱的山區或有需要的人群。他直言，所謂的公益捐贈「都是個幌子」，「不現實」，這些衣物最終都會流入他們的倉庫進行商業利用。

這些從回收箱收集來的舊衣物，經過簡單處理後，就會流入電商平台。有直播主甚至直接在倉庫開播賣貨，呼籲觀眾「想買高品質性價比」的「姊妹」不要錯過。據了解，一場直播僅1小時就能賣出70件外套，整場下來可賣出500公斤衣物，進帳約台幣5至6萬元。

即使衣物已經長滿霉斑，直播主們也有辦法掩蓋這些缺陷。他們表示，直播時打上燈光後「啥都好」，「破爛的看起來也好」，而且消費者主要是看主播穿著的效果。更有甚者，一些黑心業者擁有超過20個直播間，每天營業額可達台幣數百萬元。

這種以舊充新、以次充好的直播銷售模式，不僅欺騙了消費者，更重要的是，這些未經適當清潔和消毒的二手衣物，暗藏著嚴重的衛生與健康風險，對購買者的身體健康可能造成不可預知的危害。

