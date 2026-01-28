舊衣如何回收？環保局解答曝「4大類＝一般垃圾」 丟錯恐噴6000元

生活中心／陳慈鈴報導

舊衣別亂丟，丟錯最高罰6000元。（示意圖／資料照）

農曆新年即將到來，許多人都開始進行大掃除，其中舊衣物該如何丟棄其實有一定的規範。先前新北市環保局就曾說明正確的回收方式，如果未依照規定丟棄，小心挨罰6000元。

新北市環保局於臉書粉專「新北i環保」指出，舊衣服可以回收，但不是每種都OK！並列出4大類，請直接丟一般垃圾，分別是內衣褲、泳衣、睡衣、破損或髒污衣物。

環保局提醒，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，通通裝專用垃圾袋交給循線垃圾車！其他的乾淨舊衣，清洗整理後，可送給慈善團體、投入新北環保局核准的舊衣回收箱或是交給清潔隊循線回收車。

廣告 廣告

貼文下方有網友留言詢問「小孩的舊衣服也收嗎？」環保局回覆，只要不是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」都可以回收。清洗整理後，可送給慈善團體、投入本局核准的舊衣回收箱或是交給清潔隊循線回收車。

環保局提醒，若民眾有回收方面之疑問均可逕至新北市環保局回收物品易查通(https://recycle.ntpc.gov.tw/Article/Index/category16)或加入「新北市回收物品易查通」LINE帳號（@827tajwk)查詢。

更多三立新聞網報導

兒是空拍機投毒案兇手？張美阿嬤農場19字痛心證實：兒子是巨嬰

一堆人做錯！洗澡「不能邊洗眼鏡」原因曝光 驗光師：放車上也不行

出國才知道台灣好！網紅列「6大優點」 一票台人秒認：是真的

很多人不知道！黃燈亮了「要煞車還是加速通過？」 做錯秒噴5400元

