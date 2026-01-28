舊衣有「4大類」不能回收！ 環保局：丟錯恐被罰6000元

新北市環保局提醒，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，應裝進專用垃圾袋丟棄。（示意圖／台北市環保局提供）

農曆春節即將來臨，部分民眾會將平常不穿的舊衣服清出後打包，並一次丟進舊衣回收箱。不過新北市政府環保局特別提醒，內衣褲、泳衣、睡衣、破損或髒污衣物等4大類舊衣服是不能回收的，民眾若未按照規定處理，恐被依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰。

春節倒數2週，不少民眾會打掃家裡，而新北市環保局27日在臉書粉專「新北i環保」發文示警，舊衣服可以回收，但不是每種都可以，並強調有4類要直接丟「一般垃圾」，分別為內衣褲、泳衣、睡衣、破損和髒污衣物。

環保局強調，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，一併需裝進專用垃圾袋，並交給循線垃圾車。若是其他的乾淨舊衣，將衣物清洗整理後，可送給慈善團體、投入新北環保局核准的舊衣回收箱，或是交給清潔隊循線回收車。

另有網友詢問，就讀幼兒園或國小孩童的舊衣服也能回收嗎？對此，環保局回應，只要不是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」皆可以回收，不分大人或小孩。

環保局表示，民眾務必做好回收和正確丟棄動作，若未依規定丟棄者，可依《廢棄物清理法》處以新台幣1200元到6000元的罰款。

至於舊衣的定義，環保局指出，是經簡單清潔整理仍堪使用之舊衣褲，不包含棉被、枕頭、床單、床罩、帽子、內衣褲、鞋襪、窗簾、桌（浴、毛）巾、圍裙、地毯、踏墊等物，這些都不能回收，須直接用專用垃圾袋包好丟到垃圾車裡。此外，環保局過去曾提醒，回收舊衣也是變相省水，因為做一件純棉T-shirt要用掉約2700公升的水。

民眾欲舊衣回收說明。（圖／新北市政府環境保護局）

