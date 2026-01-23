舊衣舊鞋舊電器回收哪裡有收？過年大掃除先別急著丟！二手物資捐贈平台2026總整理

舊衣回收平台有哪些，你知道嗎？農曆新年將至，家家戶戶大掃除時，都可能清出完好卻再也用不到的舊衣、舊鞋、舊電器、舊玩具，這些東西先別急著丟，可以捐至各機構讓幸福延續哦！究竟哪些二手物資適合捐贈？要捐去哪裡？又該注意哪些事才不會讓物資變成「誤」資呢？Yahoo新聞編輯室幫你統整好了，一起來看看吧！

舊衣舊鞋等二手物資捐贈，可以延續物品的價值，讓自己用不到的舊物，成為其他人的寶貝。（示意圖／Getty Images）

舊衣回收捐贈：

不同單位接收的二手衣物新舊標準不同，建議在捐贈前先致電詢問。若是衣物已經泛黃、破損、有異味，通常不符合捐贈準則；這時可以剪掉扣子、拉鍊等硬物，改為電洽各地收容所，捐贈舊衣讓流浪犬貓禦寒。

Yahoo解釋性新聞

舊鞋回收捐贈：

捐贈舊鞋前，建議先簡單清洗整理，檢查鞋底是否完好堪用；要是鞋子缺底、破損、磨損、脫皮，都不適合捐贈。

舊手機捐贈：

手機推陳出新的速度越來越快，相信不少朋友手邊都有用不到的舊手機，如果有意捐贈，可以確認手機的使用狀況，還能使用的可以捐贈，無法使用的則可回收哦！

舊電器捐贈：

想要捐贈家中閒置的家電，應先確定電器可以正常使用，充電用品等配件也應完整留存。如有功能損壞或過於老舊，或者該家電品牌已遭市場淘汰，都不建議捐贈。

即期食品捐贈：

捐贈食品類物資前，請先確認成分標示、有效期限且為未開封。各個單位需求不一樣，建議先致電確認，才不會讓愛心落空！

民生用品捐贈：

各單位所收受的民生用品不完全相同，捐贈前可先至各家官網瀏覽，或直接致電確認。

二手書捐贈：

書籍若有泛黃發霉、破損缺頁、污漬塗鴉、受潮泡水等情況，或是教科書、宣傳品、宗教結緣書、免費贈閱書籍或具時效性的雜誌等書籍，均不適合捐贈。鑑於各單位收受的書籍類別不同，建議捐贈前致電詢問或上網瀏覽清單。

陽光基金會 ： 陽光二手書募集活動與愛心協力書店合作，為書找到新主人之外，捐書的回饋金也用作燒傷及顏損者心理建設基金。大家可親送或郵寄至愛心協力二手書店協助義賣捐書，捐贈時註明 將回饋金捐贈陽光基金會 即可。

誠品文化藝術基金會 ： 10家特定誠品書店門市皆有放置捐書箱，提供少量收書服務（不接受郵寄及物流配送方式）；如捐贈書籍數量超過20本，須事先向門市確認。接收適合6到15歲兒童和青少年閱讀，且書況良好的書籍，包含兒少文學小說、散文、繪本、知識性讀物等。

台灣展翅協會 ： 跟書寶二手書店合作募集愛心書籍，透過書寶代售轉為善款，支持「少女展翅自立生活計畫」，協助受性剝削或性侵害的少女培養自立生活能力，讓她們能順利進入社會及職場。整理好要捐的書籍，填寫收書預約單，並將書籍裝箱並附上收書單，依照所選的配送方式寄出就完成囉！

屏東縣原住民文教協會 ：接受書籍捐贈，但不收宗教書籍、學校參考書、學校書籍、學生測驗本、青少年不宜書刋、字典。此外，書籍勿有塗鴉、破損或泛黃。

忠義基金會：捐的書籍，將由書寶二手書店代售轉為善款，扣除書籍整理成本後定期投入助養計畫。前往官網依照步驟篩選書籍並填寫收書預約單，接著將書籍裝箱並隨包裹附上收書單，依照所選的配送方式寄出即可。

舊玩具捐贈：

捐贈二手玩具，不只能幫玩具找到新主人，還能為環保盡一分心力。地方政府提供二手玩具捐贈管道之外，民間團體也有在募集二手玩具，歡迎各位把愛傳下去。貼心叮嚀，每個單位接受的二手玩具品項不盡相同，捐贈前記得確認是否符合相關規定哦！

撰稿記者：陳昭容

核稿編輯：沈孟燕