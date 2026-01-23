舊衣舊鞋舊電器回收哪裡有收？過年大掃除先別急著丟！二手物資捐贈平台2026總整理
舊衣回收平台有哪些，你知道嗎？農曆新年將至，家家戶戶大掃除時，都可能清出完好卻再也用不到的舊衣、舊鞋、舊電器、舊玩具，這些東西先別急著丟，可以捐至各機構讓幸福延續哦！究竟哪些二手物資適合捐贈？要捐去哪裡？又該注意哪些事才不會讓物資變成「誤」資呢？Yahoo新聞編輯室幫你統整好了，一起來看看吧！
舊衣回收捐贈：
不同單位接收的二手衣物新舊標準不同，建議在捐贈前先致電詢問。若是衣物已經泛黃、破損、有異味，通常不符合捐贈準則；這時可以剪掉扣子、拉鍊等硬物，改為電洽各地收容所，捐贈舊衣讓流浪犬貓禦寒。
全國維修地圖：環境部資源循環署成立「全國維修地圖」，匯集全國各區的舊衣回收箱、二手物市集、循環概念店站點資料。民眾只要在站點類型點選「舊衣回收箱」，再選擇縣市與服務類型，就會顯示相關站點，相當方便。
育成基金會：有取得台北市政府核准從事舊衣回收的合法資格，在台北市16處設置舊衣回收箱地點，大家可以捐贈乾淨的衣、褲、外套、女性內衣、圍巾、毛帽、手套等。
伊甸基金會：撥打服務專線(02)2577-7636，或將二手衣物郵寄至「105038台北市松山區八德路三段199巷1弄4號B1伊甸基金會收」；溫馨提醒，伊甸基金會基於衛生考量，不收二手鞋、二手寢具、二手玩具。
心怡舊衣回收：精神障礙朋友會藉由參與舊衣回收相關工作（分類整理、義賣回收衣物）來賺取薪資。每月會在臉書粉專公告捐贈需求，額滿將暫停收衣，目前1月已收滿暫停收衣，預計將於2月春節過後再開放，需要捐衣的朋友請關注粉專資訊，需求品項以成人衣物為主。
愛馨物資分享中心：勵馨基金會成立的物資分享中心，歡迎民眾捐贈家中九成新以上的衣物、包包、皮件、飾品作為義賣商品，一方面提供弱勢婦女友善職場，同時供應弱勢家庭所需物資。共有新北、台中、台南、高雄四處愛馨物資分享中心，建議大家捐物前先致電就近的服務中心，確認是否方便收取。
屏東縣原住民文教協會：收九成新以上衣物，勿有泛黃、明顯污漬。不收學校制服、公司行號制服，不收發霉衣物，亦不收二手內衣褲。
五味屋：捐贈衣物不限款式，但不收有穿過的內衣褲、襪子及三歲及以下幼童服飾。捐贈前需協助檢查衣物是否發霉、嚴重脫線、破洞等情形，請略微清理後再寄出，以減少孩童過敏的可能。
舊鞋回收捐贈：
捐贈舊鞋前，建議先簡單清洗整理，檢查鞋底是否完好堪用；要是鞋子缺底、破損、磨損、脫皮，都不適合捐贈。
舊鞋救命Step30：將在台灣募集到的舊鞋送至東非偏鄉，減少孩子因赤腳而罹患沙蚤病的機率。值得注意的是，只要鞋子有任何破損、裂痕、氧化、脫皮、掉漆、鞋底磨平狀況，在長時間海運及非洲內陸運送過程中，破損都可能逐漸擴大以致物資抵達當地時無法使用，所以不適合捐出。欲捐贈物資，可於周一至周六10時至18時，親送至「新北市林口區南勢四街48號（伯利恆倉庫）」。
愛馨物資分享中心：除了衣物、包包、皮件、飾品，也有回收九成新以上的鞋子。
五味屋：八成新以上的男女鞋，包含運動鞋、高跟鞋、長靴等均可捐贈。捐贈前請務必檢查鞋底是否完好，磨平或磨穿的請直接丟棄。鞋面若為塑膠皮，有龜裂、破損的也請不要捐來。
舊手機捐贈：
手機推陳出新的速度越來越快，相信不少朋友手邊都有用不到的舊手機，如果有意捐贈，可以確認手機的使用狀況，還能使用的可以捐贈，無法使用的則可回收哦！
華碩文教基金會：提供免費到府回收，舊手機會交由合格回收商運至測試整修中心，並和專業整修業者合作，重組為可用的手機，有意願者捐贈請線上填寫表單。
各大電信業者：如果有廢棄的手機要回收，可以找遠傳、中華電信、神腦國際等電信業者門市回收，部分業者還會額外提供獎金或獎品哦！
超商：電信業者之外，7-11統一超商、全家超商也有針對廢棄手機進行回收，每回收一支廢棄手機可折抵消費12元，也是不錯的選擇。
舊電器捐贈：
想要捐贈家中閒置的家電，應先確定電器可以正常使用，充電用品等配件也應完整留存。如有功能損壞或過於老舊，或者該家電品牌已遭市場淘汰，都不建議捐贈。
心路基金會：募集全新、二手八成新以上的家電，例如雙門冰箱、變頻冷氣機 10kw、跑步機、電視機55吋等，詳細清單可至官網查看。
綠色奇蹟公益服務網協會：會將民眾捐贈的二手電腦，提供給偏鄉、離島等地區學童及弱勢團體。捐贈前，民眾可先透過LINE登入、建立綠色奇蹟網站的帳號，並線上填寫表單，一至兩個工作天後會有專人聯繫安排物流取件時間。
中華育幼機構兒童關懷協會：物資需求包含瓦斯熱水器、飲水機、烤箱、微波爐、延長線等，各站點需求不盡相同，請大家到官網確認，寄出前電洽(02)2378-8585轉805，與工作人員陳小姐確認。
華碩文教基金會：提供廢棄電子產品免費到府回收，產品會交由合格回收商運至測試整修中心，並和專業整修業者合作，重組為可用的設備，以利後續捐贈。桌電、筆電、印表機、掃描器、鍵盤、滑鼠、投影機等皆可回收，回收時別忘了附上設備配件（如螢幕訊號線、電腦電源線等），有意願者請線上填寫表單。
幸福小站：新北市政府成立的物資媒合平台，工作人員會將收到且功能正常的回收物資提供給弱勢家庭，民眾可以捐贈狀況良好的冰箱、洗衣機、液晶電視、電鍋、烤箱、除濕機、電暖器、桌電、筆電等二手物資，詳細清單請參考官網。
蘭恩文教基金會：目前有冷氣、電腦等物資需求，詳細項目可查看物資需求清單。大家可以直接透過郵局包裹寄至蘭嶼「95241台東縣蘭嶼鄉紅頭村漁人147號蘭恩文教基金會」；物品箱數較多或體積較大，請致電089-732073轉31與工作人員確認。
即期食品捐贈：
捐贈食品類物資前，請先確認成分標示、有效期限且為未開封。各個單位需求不一樣，建議先致電確認，才不會讓愛心落空！
安得烈慈善協會：現正募集白米（真空包裝）、直麵條、肉類罐頭、肉鬆、肉類調理包、保久乳、豆米漿、沖泡穀粉、麥片（袋裝）等，可常溫保存六個月以上的食物，服務專線(02)2290-2248，收件地址：24886新北市新莊區五工路99-2號4樓。
台灣全民食物銀行協會：常溫保存、未開封、外包裝明確標示成分，且有效期限達一個月以上的罐頭、餅乾、醬油、沙拉油、米、麵條、泡麵、保久乳、豆漿、原味綜合堅果、早餐榖片、燕麥片等，皆可捐贈。銀髮族適用的營養品、糖尿病專用奶粉、安素（洗腎專用）、兒童補體素也可提供。可採寄送或親送至台中總會（40244台中市南區柳川東路一段88號）的方式，親送前請先致電(04)2378-0266通知。
世界和平會：需要有效期限達六個月以上、未開封且孩子簡單料理即能食用的生活食品，例如奶粉、肉鬆、麥片、高纖蘇打、料理包、罐頭、麵條等。
愛馨物資分享中心：未拆封且效期大於三個月的米、麵條、罐頭、沙拉油、醬油、麥片、沖泡飲、嬰兒奶粉、成人奶粉等，皆可捐贈。因為倉儲空間有限，建議民眾捐物前先致電就近的服務中心，確認是否方便收取，各站點聯絡方式可參考官網。
屏東縣原住民文教協會：募集保存期限六個月以上的罐頭、麵條、白米、泡麵等食品，有意願捐贈的朋友可直接電洽(08)761-0088、(08)761-0066詢問相關事宜。
忠義基金會：目前急需心美力早產兒專用配方；另有肉類、海鮮、蔬果、調味料等常態需求物資，捐物前建議致電(02)2931-1659或寄E-mail：Service1@cybaby.org.tw確認。
台灣安心家庭關懷協會：現缺加熱料理包、餅乾、醬油、罐頭、麵條、泡麵等食品。另有接受衛生紙、嬰幼兒尿布等民生物資捐贈，詳細清單請查閱官網。
民生用品捐贈：
各單位所收受的民生用品不完全相同，捐贈前可先至各家官網瀏覽，或直接致電確認。
陽光基金會：所需物資包含酒精、醫用PVC手套、繃帶、透氣膠帶、衛生紙、擦手紙、漂白水及洗手乳等。
愛馨物資分享中心：募集未拆封且效期大於六個月的洗髮精、沐浴乳、洗衣粉（精）、洗碗精、牙膏、牙刷、新毛（浴）巾、衛生紙、衛生棉、牙線棒、棉花棒、口罩、濕紙巾。
五味屋：各種鍋、碗盤、杯壺瓶、大小保溫瓶、保鮮盒均可捐贈，但盡量避免塑膠類的製品。捐贈物品前，請先閱讀「負責任捐贈」，理解捐贈並非帶有慈善家布施的心態，而是用送禮給好友心情。
二手書捐贈：
書籍若有泛黃發霉、破損缺頁、污漬塗鴉、受潮泡水等情況，或是教科書、宣傳品、宗教結緣書、免費贈閱書籍或具時效性的雜誌等書籍，均不適合捐贈。鑑於各單位收受的書籍類別不同，建議捐贈前致電詢問或上網瀏覽清單。
陽光基金會：陽光二手書募集活動與愛心協力書店合作，為書找到新主人之外，捐書的回饋金也用作燒傷及顏損者心理建設基金。大家可親送或郵寄至愛心協力二手書店協助義賣捐書，捐贈時註明將回饋金捐贈陽光基金會即可。
誠品文化藝術基金會：10家特定誠品書店門市皆有放置捐書箱，提供少量收書服務（不接受郵寄及物流配送方式）；如捐贈書籍數量超過20本，須事先向門市確認。接收適合6到15歲兒童和青少年閱讀，且書況良好的書籍，包含兒少文學小說、散文、繪本、知識性讀物等。
台灣展翅協會：跟書寶二手書店合作募集愛心書籍，透過書寶代售轉為善款，支持「少女展翅自立生活計畫」，協助受性剝削或性侵害的少女培養自立生活能力，讓她們能順利進入社會及職場。整理好要捐的書籍，填寫收書預約單，並將書籍裝箱並附上收書單，依照所選的配送方式寄出就完成囉！
屏東縣原住民文教協會：接受書籍捐贈，但不收宗教書籍、學校參考書、學校書籍、學生測驗本、青少年不宜書刋、字典。此外，書籍勿有塗鴉、破損或泛黃。
忠義基金會：捐的書籍，將由書寶二手書店代售轉為善款，扣除書籍整理成本後定期投入助養計畫。前往官網依照步驟篩選書籍並填寫收書預約單，接著將書籍裝箱並隨包裹附上收書單，依照所選的配送方式寄出即可。
舊玩具捐贈：
捐贈二手玩具，不只能幫玩具找到新主人，還能為環保盡一分心力。地方政府提供二手玩具捐贈管道之外，民間團體也有在募集二手玩具，歡迎各位把愛傳下去。貼心叮嚀，每個單位接受的二手玩具品項不盡相同，捐贈前記得確認是否符合相關規定哦！
台北育兒網：台北市政府社會局負責，僅收0到6歲幼兒玩具，謝絕絨毛玩偶、刀槍、一次性耗材（如黏土）等玩具。請先裝袋或裝箱，親送至台北市各親子館、友善園設置的玩具回收箱，或致電(02)-2748-6008預約物流配送。
台灣玩具圖書館協會：以功能正常運作的木頭類、社會文化類、美感類、粗／細動作類、認知類、語言類、嬰幼兒類、懷舊類玩具為主，不收刀槍及攻擊類、絨毛娃娃和布偶、電動玩具等類型。捐贈前請確認玩具狀況、簡易分類並基礎清潔，再將玩具親送或郵寄到全國9個捐贈地點。該協會也與TOYOTA合作全國玩具回收，非車主也可以到鄰近的服務廠捐贈哦！
撰稿記者：陳昭容
核稿編輯：沈孟燕
