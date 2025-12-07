民視新聞／周秉瑜 桃園報導

穿不下的二手衣，竟然還能這樣做！桃園市環保局攜手職棒，募集500件球迷的愛心球衣捐贈給關懷協會，其中無法再穿的球衣，經過縫紉師的巧手，製作成手作材料包，加上花紋、花色大不同，每一件都是獨一無二的作品。

腳踩縫紉機，專注車縫，另一個角落，有人忙著熨燙，有人用心拼接布料，小小空間大家各司其職，但這可不是一般製衣廠，而是讓舊衣變身的魔法工作坊。

經過剪裁，重新縫紉，讓舊衣玩出新花樣，搖身一變成了拼布背包，還可以成為日常出門的另類單品。桃園市環保局攜手職棒樂天桃猿球團，募集500件球迷愛心球衣，捐贈給桃園市萱藝新知關懷協會，其中部分無法再穿的球衣，製作成手作材料包，由於每件衣服的花紋、細節不同，不僅考驗做工也挑戰美感。

舊衣變身！ 桃園環保局攜手樂天職棒 募集球衣送愛心

在縫紉師的巧手下，每一件都是獨一無二的作品，其餘狀況良好的球衣，協會也透過公益義賣讓資源再利用，不只環保，讓垃圾減量，也能讓這些衣物用在對的地方。

平平無奇的二手衣，重新發揮價值，協會也說，秉持這樣的環保理念，同時也能做愛心，希望未來能創造出更多文創商品。

