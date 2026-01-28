舊衣都能回收？環保局示警「4大類不行」 亂丟最高吃6000元罰單

農曆春節即將來臨，不少民眾會清理出平常不穿的舊衣服，並一次打包丟掉。不過新北市環保局卻提醒，有4大類舊衣服，是不能回收的：民眾若未按照規定處理，可依《廢棄物清理法》處新台幣1200至6000元罰鍰。

新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」發文指出，舊衣服可以回收，但不是每種都OK，強調有4類要直接丟一般垃圾，分別為內衣褲、泳衣、睡衣、破損/髒污衣物。該粉專強調，只要是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」，通通裝專用垃圾袋交給循線垃圾車！其他的乾淨舊衣，清洗整理後，可送給慈善團體、投入新北環保局核准的舊衣回收箱或是交給清潔隊循線回收車。

有網友詢問，幼兒園或國小的小孩舊衣服也收嗎？對此，粉專回應，只要不是「貼身接觸私密處」或「破損的衣物」皆可以回收，不分大人小孩。環保局過去也強調，民眾務必做好回收和正確丟棄動作，若未依規定丟棄者，可依《廢棄物清理法》第12條處以新台幣1200元到6000元的罰款。

另外，新北市環保局過去也曾提醒，回收舊衣也是變相省水，做一件純棉 T-shirt 竟然要用掉約莫2700公升的水。但像棉被、枕頭、床單、內衣褲、鞋襪、窗簾、地毯等，這些都是不能回收的喔，請直接用專用垃圾，包好，丟棄到垃圾車裡。

