舊辦公室成長照據點卻無使照 台鐵遭監察院糾正

長者在社區上課，學習製作手機背帶，宜蘭中興社區發展協會是在地重要長照據點，每天都有課程，也有長青食堂供餐，但這個空間恐怕不保。

中興村長吳正騫表示，「結果到現在因為期約已經到期的關係，台鐵說監察院把他糾正，所以說因為安全的疑慮，他說不能再承租給我們社區。」

中興社區發展協會理事長廖啟賢說明，「目前有4、50位的長者在這邊使用，我們是希望台鐵在這個房子方面，在補照方面能夠做一個處理。」

由於社區據點原為台鐵舊辦公室，鄉公所長年向台鐵租用給社區使用，但該辦公室沒有使用執照依法不得外租，台鐵因此遭監察院糾正，決定收回社區空間，原本11月社區就該搬遷、歸還辦公室。

宜蘭縣議員沈信雄指出，「沒有這個社區的話會影響幾百位長者，包括就是活動、關懷據點，他們沒有去處，沒有遮風避雨的地方。」

因為社區目前沒有備案可以找到其他空間，和台鐵溝通後社區暫時保住空間，至今還是繼續使用。縣政府承諾會協助台鐵取得使用執照，並請結構專業技師針對辦公室進行耐震評估。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡回應，「未來的話那個鐵路高架回饋給我們在地縣市政府，其實我們很希望有沒有可能、公司可不可以提早回饋給我們。」

鑒於宜蘭羅東鐵路將高架需回饋空間給地方，縣政府也向台鐵爭取，可以先回饋那間辦公室給社區使用；台鐵則表示會再研議。