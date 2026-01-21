舊辦公室變身永續商店 淡古「滬尾公行」營運啟動

【記者葉柏成／新北報導】新北市立淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店《滬尾公行》即日起開幕。歷經半年整修，全新空間延續古蹟建築氛圍，導入永續設計與友善環境概念，提供遊客更舒適、多元的購物體驗，展現博物館在文化保存與永續經營上的具體成果。

淡水古蹟博物館館長蔡美治表示，《滬尾公行》原為淡水古蹟博物館行政辦公室，後轉型為文化商店，自去年6月起閉店整修，近日重新對外營運。「滬尾」為淡水舊稱，「公行」則是清領時期負責對外貿易的官方商行，店名除呼應地方歷史，也象徵文化交流與商業活動的延續。

《圖說》市長侯友宜日前於「閃耀新北1314跨河煙火」活動中搶先配戴圍巾亮相。〈淡古提供〉

她說，目前《滬尾公行》進駐16間寄賣廠商，商品涵蓋文創設計、生活選物與在地特色，並設有新北設計中心及新北市文化基金會專櫃。未來亦規畫整修遊客中心、設置藝文沙龍空間及成立二號店，持續提升服務品質，提供國內外遊客更佳參觀體驗。

蔡美治表示，為慶祝開幕並迎接農曆年節，淡水古蹟博物館攜手實踐大學設計學院，推出限量款品牌圍巾，圖樣以淡古全新識別「THM」為主軸，採雙面異色織法，兼具保暖與設計感，2月22日前每條特價799元。新北市長侯友宜日前亦於跨河煙火活動中配戴亮相，吸引民眾關注。

《圖說》淡水古蹟博物館首間以ESG理念打造的文化商店《滬尾公行》即日起正式開幕，全新亮相的空間延伸古蹟建築的氛圍，以永續設計為核心，結合友善環境的概念，提供遊客更舒適、多元的購物體驗。〈淡古提供〉

擔任空間諮詢顧問的新北市設計中心總監連國輝指出，設計上透過落地窗與玻璃屋頂引入自然天光，搭配多樣植栽，營造明亮通透的空間感，同時兼顧綠美化與節能減碳。店內展示櫃則以舊有展覽物件改造，採可移動式設計，實踐資源再利用的永續精神。