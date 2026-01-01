舊金山公寓火警 發放現值卡暖心過年

美國現在正值年節假期，人口稠密的舊金山，在去年12月中旬時，發生公寓火災，造成數十戶家庭無家可歸。舊金山慈濟人在耶誕假期期間不打烊，為受災戶家庭，發放現值卡和生活物資。

志工 范海振：「星期一你打電話給(銀行)，就可以領錢 了解了。」

這一天是耶誕節，舊金山慈濟會所不休息，還要逐一通知沒有來領取現值卡的受災民眾，就擔心他們沒辦法好好過節。

慈濟志工 吳圓娥：「在慈濟會所要發放現值卡給你，你能前來領取嗎。」

火災是發生在12月12日的半夜，所幸沒有人傷亡，但影響數十戶家庭無法返家團圓，紅十字會轉介給慈濟64戶，展開後續關懷。

慈濟志工 梁隆：「我們從星期一 12月22日開始，星期一 星期二 星期三 星期四，就連星期四耶誕節，我們師姊都抽出空，在我們會所接待那些受災的人。」

這位西裔人士，是在平安夜時，帶著不安到來，領到現值卡，找到適合的衣物，心中的踏實，就如同嘴裡含著的棒棒糖，甜蜜而難忘。

受災居民 巴爾溫德：「我現在心裡充滿喜悅，因為老實說 在發生火災後，我沒有衣服 也沒有錢 你們都知道，我們是如何從火場逃出來的。」

「可以再拿一件給我太太，她會很喜歡的 很可愛。」

受災居民 克里斯多福.基佛：「我穿同一件衣服已經一星期，能拿到新衣服實在太棒了，謝謝你們所做的事。」

受災居民 艾莉西亞.梅薩：「我要謝謝你們提供的協助，發生火災後 什麼都沒有了，而你們幫助我提供了衣物，工作所需用品 還有一些烹飪用具。」

儘管什麼都沒有了，聽聞慈濟的竹筒歲月，也想要加入。

慈濟志工 與 受災居民：「如果你有零錢就投進去，投進去 我會做，裝滿了 再拿回來。」

甚至有人直接從口袋裡，拿出僅有的紙鈔，投入竹筒，這分善的流動，也是志工們收到最珍貴的禮物。

