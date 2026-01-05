舊金山冬令發放 社區共善好過年

慈濟舊金山支會迎接 31周年，當地慈濟人一如往常，不以慶祝為主，而是秉持「社區共善」的精神，攜手在地慈善團體，共同投入冬令發放行動，為弱勢與中國城的困難家庭送上最實際、最貼心的過冬物資。

調整椅距，也將每張椅子擦拭乾淨，歲末迎新時分，是家庭團聚和購物的季節，但對弱勢家庭而言卻是一年中最艱難的時刻，慈濟舊金山支會迎接31歲生日，志工們如常地陪伴社區困難家庭過節信徒共建更好社區。

牧師傑 弗里：「今天我們與慈濟一起舉辦這場活動 ，邀請不同族裔 不同文化背景的朋友齊聚，我們所做的一切 都是希望走進人群 ，看見每個人的需要。」

廣告 廣告

信徒共建更好社區成員 羅尼：「我們籌備這個活動大概三 四個月 ，然後一切水到渠成，今天我們終於為這些家庭，帶來溫暖與希望。」

現場的歡愉氣氛，在眾人的歌聲中，擴散開來，這次活動慈濟與「信徒共建更好社區」合作，跨宗教的情誼，已超過30年。

布雷哈特小學校長 奚吉米：「感謝你們在社區中持續實踐，感恩 尊重與愛這三個價值，是布雷哈特學校最核心，也最珍視的精神 慈濟夥伴們，正是這些價值最真實的實踐者，謝謝你們所做的一切，始終(31年)與我們並肩同行。」

慈濟志工 郭美玲：「今天有好多灰衣菩薩(參與)，真的很開心 能夠在30年後，也可以看得到的 ，我們越來越茁壯 越來越蓬勃發展，那也祝福我們舊金山支會，大家歡歡喜喜地做慈濟。」

31年來，慈濟舊金山支會以不變的初心，深耕社區、守護弱勢，也讓社區善的能量凝聚，幫助到更多需要的家庭。

更多 大愛新聞 報導：

全球首家AI飯店 科技感住宿體驗

加州內陸義診關懷 守護弱勢農工健康

