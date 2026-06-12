舊金山博物館展出妮妃雅戰服 台灣文化元素驚艷觀眾

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（中央社記者張欣瑜舊金山11日專電）舊金山亞洲藝術博物館舉辦妮妃雅服裝特展引起廣大迴響。妮妃雅今天出席座談會表示希望能為台灣發聲，並詳細介紹綴滿台灣特有元素的禮服。與會觀眾向記者表示，妮妃雅的作品讓原本較少出現在一般美國民眾視野的台灣獨特文化被看見。

舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）今晚盛大揭幕妮妃雅（Nymphia Wind）服裝特展，展出這位台灣變裝皇后設計與詮釋的3件標誌性服裝；包括她的經典香蕉裝、交接后冠時穿的那件綴有雲豹及帝雉等台灣元素的米白禮服、以及紫色戲曲風服裝。

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妮妃雅親自現身剪綵並參與座談，由於座談會報名十分踴躍，博物館決定增加場次。

妮妃雅在美國出生、台灣成長；與主持人對談時，她表示在成長過程中，發現自己比許多同年齡的人，對台灣文化有著更濃厚的興趣，並透露最近正在學習台灣原住民的手工藝，「我希望去思考如何沉浸在台灣原住民文化裡、向他們學習，並真正探索台灣所擁有的多元文化。」

妮妃雅更進一步向舊金山民眾表示，希望自己能為台灣發聲，「我們在聯合國沒有席位，在奧運也不能真正使用台灣這個名字，必須以中華台北的名義參賽。」

她說，「我認為身為台灣人很重要的一點，就是要勇於發聲，為自己的國家說話...身為一個公眾人物，我覺得很重要的是要明確表達自己是台灣人，以及台灣人的身分認同。」

她並表示，能夠站上「魯保羅變裝皇后秀」的舞台，「盡我所能的表演，代表我的國家，也代表我的亞洲身分，對我來說意義非常重大。」她2024年成為節目首位摘冠的台灣變裝皇后。

妮妃雅今晚以非變裝造型出席座談，台下座無虛席，談到精彩之處，現場不時響起熱烈掌聲。

主持人特別請妮妃雅介紹米白禮服的台灣靈感與元素。

妮妃雅說，「那一次設計，我希望把焦點放在台灣作為一座島嶼的特色，以及這片土地所擁有的自然資源上面。」而在那之前，她的靈感比較多是受到京劇、臉譜、廟會等元素所啟發。

「很有趣的是，那套造型一登場，許多台灣人立刻就能認出裡面的動物，因為那些都是台灣特有的物種...大家有認出雲豹、還有台灣的帝雉。」妮妃雅說，自己以前常去爬台灣最高的玉山，「那片雲海的景象深深烙印在我的腦海...成為我對台灣這座島嶼、以及台灣之美的印象。」

舊金山民眾艾倫（Erin）向記者表示，妮妃雅服裝特展活動讓台灣文化更進入大眾視野，「這樣的藝術我們平常在這裡不太會看到，所以能看見那樣的文化、元素，真的非常驚艷。」

艾莉莎（Alexa）受訪盛讚服裝設計，「對細節講究，從指甲到鞋子，每個地方都很用心。這真的很不可思議，也很酷，能夠看到台灣文化以這樣的方式進入時尚之中，真的很棒。」（編輯：陳承功）1150612