舊金山哪些地區兒童 可獲科技大亨戴爾「川普帳戶」捐款
科技億萬富豪戴爾夫婦（Michael and Susan Dell）2日宣布將捐贈62億5000萬美元，為全美每名10歲以下兒童開設的「川普帳戶」（Trump Accounts）存入250元。不過，先決條件為：只有居住在家庭收入中位數低於15萬美元的郵遞區號內的兒童才能獲得這筆捐款。
舊金山標準（San Francisco Standard）報導，目前還不清楚舊金山地區有多少兒童符合資格獲得捐款，但根據美國人口普查局2023年的「美國社區調查五年估計」（American Community Survey 5-Year Estimates），舊金山約有一半地區的兒童符合領取資格。
舊金山標準指出，舊金山肖化區（Excelsior）和外米慎區（Outer Mission）應該是這項計畫的最大受益者之一。這兩個社區都位於94112郵遞區號內，住有約1萬4530名未成年人，家庭收入中位數為13萬零906美元；灣景-獵人角區（Bayview-Hunters Point）的94124郵遞區號居民也符合資格，此區家庭收入中位數為8萬2928美元，住有8414名未成年人。
舊金山其他符合資格的地區還包括列治文區（Richmond）、華埠、金銀島和芳草島（Treasure Island and Yerba Buena Island）、部分日落區（Sunset）和南市場街區（SoMa）。
正式名稱為「投資美國」（Invest America）的「川普帳戶」計畫，是由川普的里程碑法案「工薪家庭減稅法」（Working Families Tax Cuts Act）所促成。除了戴爾夫婦的捐款，2025年至2028年出生的兒童，無論居住在哪個郵遞區號，都將另外獲得由美國財政部提供的1000美元捐款。
根據規定，在子女年滿18歲之前，所屬家庭不得從其「川普帳戶」提領資金；在子女年滿18歲後，其「川普帳戶」將自動轉換為傳統個人退休帳戶（IRA）。
除了聯邦的「川普帳戶」計畫，舊金山還有一項幫助每名公立學校學生儲備大學教育基金的「幼稚園到大學」計畫（Kindergarten to College，簡稱K2C）。這項計畫已於2011年啟動，會自動為舊金山聯合學區每名註冊學生開設一個原始存款為50美元的儲蓄帳戶。
與「川普帳戶」不同的是，K2C的使用目標是高等教育，例如四年制大學、社區大學、職業培訓課程等。舊金山財政稅務局（Treasurer & Tax Collector）表示，這項計畫使6%的帳戶持有人更有機會上大學。
