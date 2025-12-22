舊金山大停電Waymo停擺 專家：無人駕駛尚不及人類

（中央社記者張欣瑜舊金山22日專電）舊金山因電力公司變電站發生火災大停電，直至今早仍有用戶無電可用。無人駕駛計程車Waymo在交通號誌失靈下停擺、掀起熱議。Waymo向中央社表示，公司從這次事件中學習並改善系統。專家說，自駕車技術目前仍無法與人類駕駛能力相當，仍處於「試點後期到商業化初期」階段。

Alphabet旗下的Waymo在舊金山灣區擁有超過800輛車，是當地規模最大的無人駕駛計程車服務。這個週末，Waymo受當地大停電影響在路上停擺，拖吊業者忙著拖走車輛，一般駕駛因交通阻塞抱怨聲連連，自駕車卡在路口的畫面在社群媒體上瘋傳。

電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也加入議論，在X平台轉發文章和影片，表示在舊金山大停電期間，特斯拉無人駕駛車輛系統並未受到影響。

大停電發生在當地週六，今天上午部分地區仍然斷電。Waymo在21日恢復服務。

針對這起事件引發外界對自駕車技術的疑慮，Waymo發言人今天透過電子郵件回覆中央社，表示這次公共事業基礎設施故障影響重大，公司致力確保技術能在此類情況下調整並因應交通流量，也專注整合事件中所獲取的經驗，致力贏得大眾的信任。

Waymo指出，車輛在設計上，會將失靈交通號誌當作「四向停車路口」，也就是四個方向的車輛看到紅綠燈全黑時會先停下來再輪流走，然而這次停電規模過大，部分車輛需要花費比平時更長的時間確認路口狀態，導致尖峰時段行進變慢，影響路況。

事件並未造成任何人受傷。Waymo強調，公司將根據這次遇到的狀況持續優化系統。

人工智慧（AI）領域專家，現任聖荷西州立大學工程系教授的巴納法（Ahmed Banafa）接受中央社訪問表示，Waymo因大停電暫停服務反映出2個現況，一來是現今自駕車仍高度依賴外部基礎設施，二來是技術尚未發展到可與人類駕駛能力相當的階段。

巴納法指出，除了AI與感測器外，自駕車需要一整套城市系統在背後支撐，這涵蓋網路通訊連線、雲端地圖更新、交通號誌運作，以及穩定電力供應，一旦任何一個重要環節出現問題，系統便無法即時應變。技術尚未發展到能夠完全獨立運作的階段。

他認為，這個產業現在仍處於「試點後期到商業化初期」的階段，一旦遇到特殊情境，例如大停電、異常道路行為或相互矛盾的交通訊號，其限制仍會被暴露出來；「重要的是，謹慎和不冒險並非失敗，而是代表安全機制正如設計般正常運作」。

Waymo停擺掀起議論。巴納法說，自駕車出包會被放大檢視，這樣的監督強度的確很高，但同時也是健康的，它迫使企業以透明、保守與高度嚴謹的態度推進技術。

他預期無人駕駛車輛的採用仍將持續擴大，不過會是以漸進式而非爆炸式的方式成長，「自駕車的未來是真實存在的，但它更像是一場演進而非革命。像這次的事件正是學習曲線的一環，最終它將促成更有韌性、更能妥善應對罕見突發狀況的系統」。（編輯：張芷瑄）1141223