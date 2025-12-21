舊金山大範圍停電 約12.5萬居民受影響

美國舊金山市的緊急管理部門和主要電力公司表示，舊金山地區20日大範圍停電。總部在舊金山的太平洋瓦斯電力公司(Pacific Gas and Electric Company, PG&E)指出，在這座人口約80萬的加州城市中，停電對大約12萬5千居民造成影響。

舊金山緊急管理部門在社群媒體發文說，舊金山正受到大規模停電影響，請只在攸關生命安全的緊急狀況下撥打911，避免非必要的行程，把交通號誌視為四向停車，保持冰箱和冷凍庫門關閉，關閉主要電器以避免電壓突然變化。

這場停電不但造成交通擁堵，並迫使部份商家暫時關閉。(編輯：宋皖媛)