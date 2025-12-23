舊金山大規模停電 自駕計程車Waymo停駛癱瘓路口

好幾輛Waymo自駕計程車突然停在十字路口閃著車尾燈，其他車輛只能放慢速度繞道而行。美國西岸大城舊金山週六因為一處變電站失火，導致三分之一市區大停電。除了有13萬戶居民無電可用，還有很多店家無法營業，Waymo也受到影響，連帶導致交通大亂

電力公司準執行長蘇米特辛格指出，「我們的團隊一直在安全、緊急地恢復供電，我們非常感謝他們全天候投入，你們可以看到，我身後有很多團隊成員，自週六下午1時左右發生火災和停電以來，他們就一直在工作，從未間斷。」

廣告 廣告

至於自駕車停擺的原因，Waymo業者表示，因為他們的自駕車仰賴感測交通號誌通過十字路口，停電後很多紅綠燈失去作用，車輛根據本身的設計會在4個方向都先停下來再走，而這次停電的規模太大，部分車輛需要花更多時間來確認路口狀態，才會出現異常情況。

到了週日恢復供電後，狀況已經排除，Waymo強調，將吸取這次教訓，持續優化系統，確保技術能夠更好地適應交通環境。

Waymo公關經理卡普回應，「在我們營運的每一座城市，都有獨特的駕駛行為模式，而我們會將這些差異納入考量，我們的方法之一是用累積的所有經驗，並在封閉測試場重現各種情境，尤其是那些較為複雜的情況。」

Alphabet旗下的Waymo在舊金山灣區擁有800多輛車，是當地規模最大的無人駕駛計程車服務。

近來Waymo正積極擴大版圖，包括德州、亞利桑那州、佛州和喬治亞州等都有它的足跡。上個（11）月Waymo更獲得監管機關核准，首度開上洛杉磯、舊金山與鳳凰城3個城市的高速公路。

不過這次事故凸顯自駕車仍然有其侷限，有人擔心，自駕車突然停住、堵塞道路的情況，有可能妨礙消防員和警察的救援任務。未來自駕車市場在持續成長之餘，恐怕得在道路安全方面尋求更多改善，才能贏得民眾的信任。

更多公視新聞網報導

舊金山逾13萬戶大規模停電 無人計程車街頭停擺加劇交通癱瘓

新北中和昨晚近5000戶停電 台電：饋線跳脫

金門9日中午傳大停電 交通號誌、小三通皆受影響

