舊金山市休假警員 因身懷子彈在新加坡遭拘留
舊金山市警局的一名分局長，在新加坡登機前身上有一顆子彈，被查獲後遭拘留數日。這個事件指出到別國訪問旅遊之前，必須了解當地的法規習俗的重要性。
舊金山標準報導，女警約翰森（Liza Johansen）在新加坡樟宜機場被安檢人員發現身上有一顆子彈後遭到拘留。消息人士透露，當地警方扣留了她的護照數日後，在對其發出警告後已將其釋放。
紀錄顯示，約翰森擔任米慎分局長不到一年，今年8月因不明原因被撤換。目前她正在休病假。約翰森沒有回應置評請求，目前尚不清楚她為何身在新加坡。舊金山市警局也未回應置評請求，但根據規定，警員必須妥善保管並維護其裝備的安全。
蘇諾瑪縣前地檢處調查員兼警務監督官員奧爾登（John Alden）表示，子彈很可能是約翰森的疏忽所致。奧爾登說：「如果是50發子彈或一盒彈藥弄丟了，那就另當別論了。只有一發子彈留在口袋中，我覺得很可能是意外。」
新加坡以嚴格的法律和嚴厲的懲處而聞名。在1993年一個引人注目的案例中，一名美國少年公民因犯下破壞他人物品罪而被判處罰款、監禁和鞭笞（caning）。該案的鞭笞懲處引發了新加坡與美國之間的外交爭端。
「1993年鞭刑事件」指的是費伊（Michael Fay）的案件。他於1993年9月被新加坡執法當局逮捕，並於1994年被判處鞭刑。此案引發了巨大的國際爭議，並在美國國內引發了公眾辯論，美國人認為這種刑罰過於殘酷。柯林頓總統呼籲新加坡對費伊寬大處理，最後新加坡將鞭刑次數從六下減至四下。
新加坡警政部網站指出：「未經有效許可證或批准，嚴禁製造、使用、銷售、儲存、運輸、進口、出口和持有槍械與彈藥。」未經許可持有子彈或彈藥最高可判處10年監禁並判處罰款。
在擔任米慎分局的分局長之前，約翰森曾在舊金山國際機場工作擔任巡街警察，並曾在特殊受害者部門（Special Victims Unit）工作。
