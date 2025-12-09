舊金山拯救交通局財務 擬開徵新房產稅

舊金山官員們決定推出一項地方稅提案，為拯救舊金山公共交通局(Muni)免於財務崩潰。

舊金山紀事報報導，這項地方稅提案計畫每年籌集約1億8700萬美元，以避免大幅削減舊金山市的公車與輕軌系統，預計於2026年11月提交選民投票。此行動將有助於彌補每年3億700萬美元的預算赤字，這一赤字並可能在五年內增至4億3400萬美元。

經過多個月的審議與圓桌會議，舊金山市長羅偉的辦公室政策制定人士，針對一項「累進」(progressive)稅收方案達成一致，提案將稅率與房屋面積和形式連結。核心理念是保護中產階級家庭與小型商業，同時對大型雇主與擁有大型房地產的屋主、提出更多要求。

提案通過所獲收益，將用於城市服務，其中1億5000萬美元將用在彌補舊金山公共交通局的營運赤字，2200萬美元用於擴建公車系統，其餘經費將用於行政開支與老年人稅收減免。

羅偉聲明，舊金山公共交通局透過裁員與提高公車營運效率等，節省數億美元，他強調平衡的重要性，並承諾若舊金山選民支持這項紓困計畫，將保護他們免受不必要的財務壓力。

若提案獲得通過，Muni房產稅將分為三類如下：

1.獨棟房屋(Single-family homes)。約有96%的獨棟房屋業主、其房產面積小於3000平方呎，將繳納129美元的固定費用。同時，市府將逐步加大對最富有居民的負擔。位在億萬富翁街道的豪宅屋主，其前3,000平方呎的房屋、須繳納129美元，之後每增加1平方呎，須繳納0.42美元；超過5000平方呎的部分，每平方呎繳納1.99美元。

2.多戶住房(Multifamily homes)。多戶住房業主房產面積小於5000平方呎的地塊，需繳納249美元的年度基本稅金。超過5000平方呎的部分、每平方呎須繳納0.30美元，最高限額25萬美元。

3.商業建築物(Commercial buildings)。商業不動產業主須繳納最高溢價，面積在5000平方呎之內建築，繳納799美元，之後每增加1平方呎依照物業面積分級繳納。最大的非住房建築費用上限為40萬美元。

歷史上，舊金山房東可透過租金委員會提交申請，將部分因房產稅上漲而產生的成本、轉嫁給租戶。但政策制度人士尚未表明，在這項舊金山公共交通局的稅收政策下，是否允許這種轉嫁方式。

房東與房客之間持續緊張，並非這項稅收提案面臨唯一難題。其他還包括同時避免與即將在同一選票上進行的區域交通銷售稅(regional transit sales tax)產生衝突。這兩項稅收提案目標在合作運行，若其中有一項失敗，舊金山公共交通都將大幅限縮。

