舊金山灣區消費力強勁 多家超市版圖擴張

日本超市Hashi目前位在庫市的門市正在進行裝修，尚未公布開幕時間。（記者孫愛薇／攝影）

時序進入了年底，過節氣氛濃厚，灣區也傳出多家知名超市擴張版圖的訊息，顯示灣區仍有一定的消費力，業主才願意積極投資灣區的民生消費零售業。據了解，除了日本超市Hashi、亞洲「多多零食」進駐庫比蒂諾外，北灣獨立品牌Woodlands Market也將進駐聖馬刁，而華裔科技創業家胡立民所投資的「大阪超市」也即將開第二間分店，地點就在佛斯特城。

首家「大阪超市」位於佛利蒙，2021年開幕，是當地第一間日本超市，也因為提供多元化的選擇以及稀有的日本食材，還有現做日式便當等美食，深受當地亞裔民眾喜愛。第二間分店將坐落於佛斯特城，當地也有許多亞裔民眾，開幕時間12月12日，剛好趕上年底過節採買旺季，也將帶給當地民眾全新的體驗。

廣告 廣告

來自東岸的日本超市Hashi日前宣布在灣區再下一城，將在庫比蒂諾市Stevens Creek Blvd商業廣場開設第一間西岸門市，專門販售亞洲華人零食的「多多零食」，則簽下原Joann Fabric位在19765 Stevens Creek Blvd店面，預計新加入的兩家亞洲超市及零食販售店，將帶給庫市消費者更多購物選擇。

多多零食 (Duo Duo Snacks)是一間來自洛杉磯的亞洲零食連鎖店，專營中國各式零食，在當地華人社群中頗受歡迎，供應超過兩千種零食雜貨商品項目，不定期折扣活動吸引消費者前往。多多零食簽訂庫市的商場內還有金麥麵包店、Cupertino market及日本餐廳，是華裔消費者常造訪之處。

日本超市Hashi目前位在庫市的門市正在進行裝修，尚未公布詳細開幕時間。

庫比蒂諾市長趙良方表示，很高興看到「多多零食」和「Hashi Market」選擇投資庫比蒂諾，為Stevens Creek Blvd上兩個空置已久的店面帶來新活力。過去十年，庫市失去了 Vallco 和 The Oaks 兩個購物中心，而Stevens Creek Blvd沿線還有好幾個鄰里型購物中心，即便被畫設為高密度住宅用地，仍將被改建為聯排別墅，這樣的趨勢減少了庫市的零售選擇，也削弱了城市的營業稅基。

趙良方提到，這也是市府重新啟動「經濟發展委員會」的原因之一，該委員會已於本月召開首次會議，專注於強化庫市現有的商業廊道，並支持大小型企業的發展。她呼籲，歡迎這類新零售業者進駐，不僅展現了各界對庫比蒂諾未來的信心，也有助於讓城市持續成為一個適合居住、工作與購物的充滿活力的地方。

聖馬刁市中心也有商場的變化，雖然今年初失去Draeger’s Market，但北灣創立的獨立品牌 Woodlands Market 已確認進駐E. Fourth Ave. 222號，預計為市中心補上備受居民關注的民生空缺。

根據san mateo daily journal的報導，Woodlands Market將坐落於未來五層樓混合用途建築的一樓，店面面積約1.9萬平方英尺。整體開發案由Lane Partners與Prometheus Real Estate Group推動，規畫包含10戶低收入住宅與104000平方英尺辦公空間，並計劃於2026年初夏開工。

Lane Partners表示，Woodlands Market正是開發團隊期待的社區型零售夥伴，「這家受歡迎的在地雜貨店不僅能滿足日常所需，也將成為市中心未來多年的穩定核心。」Woodlands Market創辦人 Don Santa 也指出，聖馬刁市「是最完美的下一站」，並表示品牌將繼續以天然、永續產品為主打。

現址建物將全數拆除，新建工程也使Draeger’s Market先前的營運前景更添不確定性。此前，市中心已長期缺乏大型民生零售，居民也擔憂快速增加的商辦與住宅是否伴隨足夠的社區設施。市府因此在開發案核准條件中，明確要求該處必須設有一家雜貨店。

聖馬刁市市長Adam Loraine表示，希望Woodlands Market的落腳能成為城市、開發商與零售業者共同回應社區需求的「成功示範」。「在市中心擴大住宅規模的同時，確保居民取得生活所需的服務至關重要。」他說，「若能證明傾聽社區聲音是可以做到的，那對城市即將推進的開發案是一個非常好的訊號。」

更多世界日報報導

林青霞香港豪宅遭不速之客入侵 狠下心喊「殺無赦」

退休後不再「大屋換小屋」 嬰兒潮世代留房給兒女當遺產

移除馬丁路德紀念日、六月節 新添川普生日免費入場國家公園