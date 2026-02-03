舊金山灣區一天40震！USGS曝暫無終止跡象 專家：餘震恐持續
美國加州舊金山灣區在2日發生超過40起地震，形成明顯的「群發性地震」現象。震央集中於聖拉蒙（San Ramon）一帶，其中最大一次為芮氏規模4.2，震動波及多個城市，對此，美國地質調查局（USGS）專家指出，這波地震活動仍在持續，且目前無法預測何時才會結束，引發當地居民與專家對地質穩定性的高度關注。
根據《舊金山紀事報》與KRON4報導，從當天清晨6時27分起，短短數小時內便陸續觀測到逾20起規模2.5以上地震。最強震發生於上午7時01分，芮氏規模達4.2，震央位於聖拉蒙東南方約2.6英里，鄰近的奧克蘭（Oakland）、里奇蒙（Richmond）、聖利安卓（San Leandro）與海沃德（Hayward）等地均有明顯搖晃感。至晚間8時30分仍記錄到規模3.4的地震，整日累計地震總數超過40起，震央多集中在由爾科斯塔大道（Alcosta Boulevard）貫穿的區域。
舊金山多處地區也出現有感震動，包括格倫公園（Glen Park）與潘漢德爾北區（North of the Panhandle）有居民回報窗戶震動與隆隆聲響。目前雖無重大災損通報，但ABC7畫面顯示，聖拉蒙一間7-Eleven便利商店的部分商品掉落於地。
受地震影響，灣區捷運系統（BART）於清晨宣布全線列車將低速行駛以利安全檢查，預估將造成約20分鐘延誤。另據美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，該起4.2級地震不會引發海嘯威脅。
事實上，聖拉蒙近月已多次出現群發性地震。據USGS統計，僅2025年11至12月間，該地區就記錄到87起規模2以上地震，顯示地殼活動明顯頻繁。柏克萊地震實驗室地震學家勒克斯（Angie Lux）指出，這是一個典型的群發性地震案例，類似狀況過去亦曾在當地出現。
USGS地球物理學家明森（Sarah Minson）則指出，聖拉蒙谷地由多條小型斷層交錯構成，並無單一大型主斷層，因此儘管地震頻繁，但震度多屬中小型，不太可能引發強震。儘管目前無法預測地震活動是否會持續惡化，專家仍提醒民眾應維持防災警覺，包括制定緊急應變計畫、準備避難包並隨時掌握最新地震資訊。
